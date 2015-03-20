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إقالة رئيس قرية طملاى ومجازاة رؤساء 4 قرى أخرى بالمنوفية للإهمال فى العمل

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إقالة رئيس قرية طملاى ومجازاة رؤساء 4 قرى أخرى بالمنوفية للإهمال فى العمل إقالة رئيس قرية طملاى ومجازاة رؤساء 4 قرى أخرى بالمنوفية للإهمال فى العمل
أصدر الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، قرارًا بإقالة رئيس الوحدة المحلية لقرية طملاى، لسوء حالة القرية فى مستوى النظافة، وأعمدة الإنارة، وتهالك الطرق بها، والقرى التابعة، لها رغم سابق مجازاة المحافظ له على نفس المخالفات.

وقرر المحافظ مجازاة رئيس قرية شبراباص بخصم 3 أيام لسوء حالة أعمدة الإنارة، وتشكيلها خطرًا على حياة المواطنين، ومجازاة رئيس قرية صنصفط بخصم 3 أيام لسوء مستوى النظافة والإنارة بالقرية.

وأحال محافظ المنوفية، رئيسى قريتى رملة الأجب، وسمادون، للتحقيق، نظرًا لانتشار القمامة بشوارع القريتين، وعدم إزالة مخلفات تطهير المصارف، وتجمعات القمامة بمصرف القرية، مما يهدد صحة المواطنين.

وشدد المحافظ على أن هذا الوقت الذى تمر به البلاد لا يحتمل أى تراخى من أى مسئول فى عمله، مؤكّدًا أن مسئولية العبور من هذه المرحلة الدقيقة، تقع على عاتق كل مواطن، فالجميع مسئول فى مكانه.

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مصر 365