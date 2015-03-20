وزير السياحة يبحث تداعيات حادث أتوبيس المعتمرين المصريين بالسعودية

عقد وزير السياحة خالد رامي، اجتماعًا طارئًا، بعد ظهر اليوم الجمعة، بديوان عام الوزارة مع قيادات قطاع الشركات السياحية وأعضاء غرفة عمليات الحج والعمرة بالوزارة، لبحث تداعيات حادث الأتوبيس الذى يستقله معتمرين مصريين بالسعودية والوقوف على الإجراءات التى قامت بها بعثة وزارة السياحة المتواجدة حالياً بالسعودية ، بحضور أشرف عمر رئيس قطاع الشركات السياحية ، ورشا العزايزى المتحدث الرسمى باسم وزارة السياحة .

كانت غرفة عمليات الحج والعمرة بوزارة السياحة قد تلقت خبر وقوع حادث أتوبيس يقل معتمرين مصريين تابعين لشركة ” ميد ترافيل ” عند الكيلو 160 طريق المدينه المنورة مكه المكرمه نتيجة للسرعه الزائده وأسفر الحادث الذى وقع صباح اليوم الجمعه الموافق 20/3/2015 عن وفاه عدد ( 3 ) معتمرين وإصابة 8 مصابين يتلقون العلاج حاليا بمستفي الملك فهد وجميعهم إصابتهم بسيطه ( خدوش ، كدمات ، كسور بسيطه ) وحالتهم الصحيه مستقرة ، كما خرج أيضا عدد ( 34 ) مصاب بعد أن تلقي العلاج والاطمئنان على صحتهم .

يذكر أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بلجنة من ممثلى وزارة السياحة المتواجدين حاليا بالمملكة العربية السعودية للإشراف على المعتمرين المصريين، وذلك للتعامل مع الحادث والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتقديم كافة سبل الرعاية والدعم للمتضررين من جراء الحادث، هذا وقد تم التعامل السريع مع الحادث من قبل الاسعاف الطائر السعودى .

وستقوم اللجنة المتواجدة حالياً بالمدينة المنورة بالتنسيق مع الجهات المعنيه لإنهاء إجراءات دفن الجثث بمدافن البقيع بعد موافقة ذويهم .

وفي ذات السياق فقد قامت السلطات السعودية بالتحفظ على السائق لقيادته المركبة بسرعة كبيرة أدت إلى وقوع الحادث – طبقا للتحقيقات الأولية – وإجراء التحقيق معه .

وتتقدم وزارة السياحة بخالص التعازي لأهالي المتوفيين متمنيه لجميع المصابين سرعه الشفاء العاجل والعودة بسلامة الله إلى أرض الوطن.