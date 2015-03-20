أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«أوتشا»: 28 مليون دولار لمساعدة الدول المتضررة من بوكو حرام

Google+ Print
«أوتشا»: 28 مليون دولار لمساعدة الدول المتضررة من بوكو حرام «أوتشا»: 28 مليون دولار لمساعدة الدول المتضررة من بوكو حرام

المتضررون من بوكو حرام

ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” ، أنه تم تخصيص ثمانية وعشرين مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لنيجيريا والدول المجاورة، للتعامل مع الأثر الإنساني للعنف الذي سببه تنظيم بوكو حرام.

وفي هذا الشأن، قال ينس لاركي، المتحدث باسم أوتشا في جنيف” ستخصص الأموال لمساعدة أكثر من مليون ومئتي ألف شخص نزحوا داخل نيجيريا وإلى الدول المجاورة، والمجتمعات المضيفة التي تعتني بهم، والتي تعد الأشد فقرا والأكثر ضعفا في العالم.” ،حسب ما ذكر موقع إذاعة الأمم المتحدة.

ووفقا للأوتشا، سيتم توزيع المبلغ بين الوكالات العاملة في نيجيريا والكاميرون والنيجر وتشاد، وستشمل المساعدات التي سيتم تقديمها الغذاء والمياه النظيفة والمأوى والحماية والأمن، وخاصة للنساء والأطفال الذين تعرضوا للعنف الشديد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا