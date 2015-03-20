«أوتشا»: 28 مليون دولار لمساعدة الدول المتضررة من بوكو حرام

ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” ، أنه تم تخصيص ثمانية وعشرين مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لنيجيريا والدول المجاورة، للتعامل مع الأثر الإنساني للعنف الذي سببه تنظيم بوكو حرام.

وفي هذا الشأن، قال ينس لاركي، المتحدث باسم أوتشا في جنيف” ستخصص الأموال لمساعدة أكثر من مليون ومئتي ألف شخص نزحوا داخل نيجيريا وإلى الدول المجاورة، والمجتمعات المضيفة التي تعتني بهم، والتي تعد الأشد فقرا والأكثر ضعفا في العالم.” ،حسب ما ذكر موقع إذاعة الأمم المتحدة.

ووفقا للأوتشا، سيتم توزيع المبلغ بين الوكالات العاملة في نيجيريا والكاميرون والنيجر وتشاد، وستشمل المساعدات التي سيتم تقديمها الغذاء والمياه النظيفة والمأوى والحماية والأمن، وخاصة للنساء والأطفال الذين تعرضوا للعنف الشديد.