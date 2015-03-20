منح الشيخة فاطمة لقب " أم العرب"

كرم الاتحاد العام للمنتجين العرب وحملة المرأة العربية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة اليوم بمنحها لقب " أم العرب " وذلك في إطار تكريم الجامعة العربية لسموها.

أعلن ذلك معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع مؤكدا أن الوزارة ستنظم مع الاتحاد والحملة حفلا وطنيا كبيرا بهذه المناسبة في قصر الإمارات يوم 28 ابريل المقبل.

جاء ذلك في لقاء صحفي في قصر معاليه بحضور معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة والدكتور مصطفى سلامة أمين عام الاتحاد والدكتورة رحاب زين الدين سفيرة المرأة العربية وعدد من الشخصيات العامة واعضاء السلك الدبلوماسي.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن الحفل سيشمل فعاليات مكثفة ثقافية وفنية وشباب في كافة المراكز الثقافية ومراكز الشباب والفتيات بالدولة.

واضاف معاليه ان الوزارة سوف تقوم في إطار الاحتفال بهذا التكريم الذي يفتخر ويعتز الجميع به بتنظيم مجموعة من الفعاليات المكثفة ثقافية وفنية وشبابية في كافة المراكز الثقافية ومراكز الشباب والفتيات بالدولة بما في ذلك إنشاء موقع إلكتروني خاص للمناسبة يحمل اسم وشعار " أم العرب " وذلك بالتزامن مع هذا الاحتفال وسوف تكون جميع هذه الأنشطة تجسيدا حقيقيا لتوقعات وطموحات سمو " أم العرب " في تعميق روح الولاء والاعتزاز والانتماء للوطن والأمة واحتفاء في الوقت نفسه بالإنجازات الباهرة والمستمرة لسموها ودورها المرموق في مسيرة التنمية الاجتماعية الناجحة في المجتمع والمنطقة بل والعالم كله وتعبيرا عن الوفاء الكبير والإخلاص الأكبر الذي يحمله الجميع لسمو أم الإمارات وأم العرب.

وقال معالي وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع انه تأكيدا على المحبة والتقدير الذي نكنه لسموها بل وعلى اعتزازنا وفخرنا بما تتيحه المناسبة لنا من فرصة كريمة للتعبير عن الشكر والثناء والاحترام لسموها فإن شعار هذه الاحتفالات سوف يكون " أم الإمارات أنت فخر للعرب ومجد للعروبة ".. مؤكدا معاليه ان الهدف من وراء ذلك أن تكون هذه الاحتفالات لائقة بالمناسبة ولائقة بصاحبة التكريم لتصبح مناسبة وطنية وقومية كبرى يسعد فيها الجميع ويعبرون من خلالها عن محبتهم وتقديرهم لسمو الوالدة الشيخة فاطمة بنت مبارك ولدورها الهام في مسيرة المجتمع والأمة.

واضاف معاليه " إنه بسعادة بالغة وفخر كبير أتقدم اليوم إلى " أم العرب " بتحية الوفاء والاعتزاز والتقدير نرد لها جزءا من حقها علينا بل ونعبر أيضا عن منزلتها الرفيعة ومكانتها السامية في قلوب الجميع كبارا وصغارا على السواء.. إننا ونحن نحتفل بعيد الأم فإنما نشعر بالعزة والفخار بأننا نحتفل أيضا بأم العرب لأنها النموذج الرفيع بالفعل للأم المثالية صاحبة العطاء الكبير والإنجاز اللا محدود إنها القدوة الصالحة للأم العربية المسلمة كما أنها المثال والنموذج للأم الخيرة والطيبة".

وأوضح معاليه ان " أم العرب " استطاعت وعلى مدار جميع أنشطتها الوطنية والمجتمعية والإنسانية الباهرة أن تمد يد العون والمساعدة إلى العرب جميعا في كل مكان بل إلى المرأة على نحو خاص في كافة أنحاء العالم وذلك من خلال قيم إنسانية رفيعة ساندت بها ومن خلالها كل مبادرات الخير والنماء والعطاء لخدمة أبناء وبنات هذه الأمة الخالدة سواء في حقل التعليم أو مجال الصحة أو النهضـة النسائية أو العمل التطوعي وعمل البر والإحسان أو كل ما من شأنه تنمية المجتمع والارتقاء بالوطن والأمة على السواء.

واشار معاليه إلى إن أدوار سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بدأت مع مسيرة المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة وباني نهضتها ونحمد الله على أن هذه المسيرة ما تزال مستمرة وممتدة بفضل جهود صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومتعه بموفور الصحة والعافية من أجل إعلاء البناء ونماء المسيرة.

وقال معالي " إننا إذ نحتفل اليوم بتتويج سمو الوالدة الشيخة فاطمة بنت مبارك بهذا اللقب الكريم " أم العرب " فإنما نستلهم ذلك من قلبها الحاني والكبير وعطائها الممتد بل وأدوارها الإنسانية النبيلة التي نحفظها لسموها وإن جهودها وإنجازاتها المستمرة وبحمد الله تجدد المشاعر وتوقظ العقول وتلامس الوجدان والقلوب وهو الأمر الذي يخلده الواقع والتاريخ لهذه الشخصية التاريخية النابهة والنابغة وعلى الدوام كما ان " أم العرب " دائما في قلوب الجميع قدوة حسنة ونموذج فريد ومتألق يقتدي بسموهما الجميع ويسير على هديها بل ونتعلم الكثير والوفير من مسيرتها الثرية والمعطاءة.

وتابع معاليه قائلا " دمت لنا يا " أم العرب " وحفظك الله لنا ذخرا وملاذا وعلى الدوام ووفاء لجهود سموك الكبيرة في خدمة المجتمع والأمة ودور سموك الريادي في دعم كل ما يتعلق بالإنسان في كل مكان بل واستحقاقا كريما لكافة الإنجازات العربية والعالمية التي قمت سموك بإهدائها إلى الجميع وفقك الله دائما على طريق الخير وأطال عمرك لتحقيق كل ما تصبو إليه نفسك الكريمة من تقدم وازدهار للوطن والأمة ".

من جانبها قالت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي في كلمتها إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك كانت ومازالت أما للعالمين الإسلامي والعربي فهي تحس بآلام أي أم فيهما وهي شديدة الحرص على متابعة مسيرة المرأة وقضاياها في كل مكان.. موضحة معاليها أن الحس الإنساني الذي تتمتع به سموها يتعدى حدود الجغرافيا وحدود الأوطان للوصول إلى الإنسان ذاته في أي مكان في العالم ويمكن رصده عن قرب في مبادرات سموها الكثيرة للنهوض بواقع المرأة من خلال المنظمات الدولية والعربية والخليجية ومواقفها الثابتة في مساندة ودعم المرأة العربية والمسلمة لتصل إلى حقوقها بالإضافة إلى مشاريعها التنموية الكثيرة والمتعددة في مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم.

وعلى صعيد متصل قال الدكتور مصطفى سلامة الأمين العام للاتحاد العام للمنتجين العرب أن الاتحاد ومن خلال دوره في الاهتمام بالمجتمع المدني والقضايا العربية منذ تأسيسه قرر منح لقب " أم العرب " لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تقديرا لجهود سموها الكبيرة في خدمة المجتمع المدني ودورها الريادي في دعم كل ما يتعلق ببناء الإنسان العربي وتنفيذ المبادرات التي تهدف إلى تشجيع ودعم الأنشطة المجتمعية وبذلك فهي بإنجازاتها العربية والعالمية ليست أم الإمارات فقط وإنما " أم العرب " جميعا.

وأضاف أن الاتحاد العام للمنتجين العرب قام مؤخرا بتكريم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بدرع التميز وذلك خلال الحفل الرسمي الذي أقامه الاتحاد في القاهرة يوم 25 فبراير الماضي تحت شعار" شكرا للإمارات ".

من جانبها قالت سفيرة المرأة العربية الدكتورة رحاب زين الدين أن حملة المرأة العربية تنظر باهتمام كبير للإنجازات الكبيرة التي حققتها وتحققها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في دعم وتمكين المرأة في كل مكان وكانت ومازالت سموها القدوة الحسنة للمرأة العربية والإماراتية.. فنحن نقتدي بها ونسير على إثرها ونتعلم من مسيرتها الطويلة المعطاءة ليس لأنها أم الإمارات فحسب بل لأن إنجازات سموها الكثيرة وعطاءها المتواصل يمتد في قلب كل امرأة في وطننا العربي ومن هنا قررنا في حملة المرأة العربية والاتحاد العام للمنتجين العرب منح سموها لقب " أم العرب ".

وأشارت إلى تكريم حملة المرأة العربية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بوسام " المرأة النموذج " في حفل رسمي في العاصمة الإماراتية أبوظبي في نوفمبر 2011 .

واختتم معالي الشيخ نهيان بن مبارك المؤتمر الصحفي قائلا " أشكركم جميعا على حضوركم واهتمامكم وأود أن أؤكد لكم على أنه سوف تكون هناك حملة إعلامية مكثفة لهذا الحدث المهم وأنا واثق تماما أن التغطية الإعلامية لهذه المناسبة الوطنية الغالية وجهودكم في هذا السبيل سوف تكون على قدر الحدث وسوف تظهر على أروع ما يكون.. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى كل عمل نافع لخدمة الأمة العربية الخالدة.