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ارتفاع حصيلة تفجيرات صنعاء لـ100قتيل وفتح النار على طائرات بعدن

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ارتفاع حصيلة تفجيرات صنعاء لـ100قتيل وفتح النار على طائرات بعدن ارتفاع حصيلة تفجيرات صنعاء لـ100قتيل وفتح النار على طائرات بعدن
ارتفعت حصيلة التفجيرات الثلاثة التى استهدفت مسجدين يتردد عليهما الحوثيون الشيعة فى العاصمة صنعاء، إلى 100 قتيل.

فيما أصيب 200 شخص، فى التفجيرات التى استهدفت مسجد بدر فى جنوب العاصمة ومسجد الحشحوش فى شمال صنعاء، كما وتحركت أربعة كتائب تابعة للرئيس السابق على عبدالله لصالح وميليشيات حوثية تحركت للسيطرة على تعز.

على الصعيد ذاته قال شهود عيان إن انتحاريا فجر نفسه خارج مسجد الحشوش بحى الجراف فى صنعاء واستمر خطيب المسجد فى خطبة الجمعة، وأقام الصلاة وبعد انتهاء الصلاة وخروج المصلين وقع تفجير آخر أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.

وفى حى الصافية بصنعاء أكد شهود عيان أن انفجارين وقعا أيضا بنفس الأسلوب، وكان الثانى داخل المسجد أثناء الخطبة الثانية مما أدى إلى سقوط المئات قتلى وجرحى. وأذاع تليفزيون "المسيرة" التابع لجماعة أنصار الله استغاثة من مستشفيات العاصمة للمواطنين للتبرع بالدم.. من جهة أخرى وقع تفجير انتحارى فى محافظة صعدة- معقل الحوثيين- فى المجمع الحكومى بالمحافظة، ولم يعرف بعد وقوع ضحايا جراء هذا التفجير.

قال شهود ومساعد للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، إن المدافع المضادة للطائرات فتحت النار اليوم الجمعة، على طائرات كانت تحلق عاليا فوق المجمع الرئاسى فى عدن بجنوب البلاد.

وقال الشهود إن الطائرات التى استهدفتها المدافع كانت تحلق على ارتفاع كبير بحيث يمكن رؤيتها بصعوبة فوق حى "كريتر" فى عدن حيث يقيم هادى.. وأكد المساعد الرئاسى استهداف الطائرات لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل.

وأطلقت مضادات الطائرات التابعة للجيش اليمنى النار على طائرة حلقت فى محيط القصر الرئاسى بمدينة عدن، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل اليوم الجمعة.

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