إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال لمسيرات ضد الاستيطان بالضفة

أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلى على المسيرات السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والجدار الفاصل العنصرى.

وذكرت مصادر محلية - أن العشرات من المواطنين والمتضامنين الأجانب أصيبوا بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، فى مسيرة بلعين الأسبوعية غربى رام الله.

وقالت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان فى بلعين فى بيان صحفى اليوم الجمعة إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ، صوب المشاركين فى المسيرة لدى اقترابهم من جدار الفصل العنصرى الجديد بالقرب من منطقة أبو ليمون، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق .

كما أصيب عشرات الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى مسيرة نعلين الأسبوعية شمال غرب رام الله .

وقال عضو اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان فى نعلين محمد عميرة - إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحى والمعدنى المغلف بالمطاط وقنابل الغاز صوب المشاركين فى المسيرة، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق جرى علاجهم ميدانيا.

فى سياق متصل ، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم فلسطينيين اثنين من بلدة دورا وفتشت منزلا فى بلدة بيت أمر بالخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال داهمت دورا جنوب الخليل ونصبت حواجزها العسكرية ونفذت عمليات دهم وتفتيش لمنازل المواطنين واعتقلت شابين ونقلتهما إلى جهة غير معلومة.