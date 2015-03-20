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اعتقال رجل في اليابان لتهديده بمهاجمة السفارة الأمريكية

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اعتقال رجل في اليابان لتهديده بمهاجمة السفارة الأمريكية اعتقال رجل في اليابان لتهديده بمهاجمة السفارة الأمريكية

كارولاين كينيدي

ألقت الشرطة اليابانية القبض على رجل هدد بإلقاء قنابل على السفارة الأمريكية في طوكيو، بعد تلقي السفيرة كارولاين كينيدي تهديدات ، حسب ما ذكر موقع “بي بي سي عربي”.

ويشتبه بأن الرجل البالغ من العمر 52 عاما قد اتصل بالسفارة ثلاث مرات خلال الشهر الجاري.

وقالت الشرطة إن الرجل هدد بالهجوم على السفارة وعلى القاعدة العسكرية الأمريكية كامب شواب، التي يتواجد فيها 26 ألف عسكري أمريكي.

وكانت اليابانية قد بدأت الإعداد لنقل القاعدة، إلا أن ذلك لم يتم بسبب معارضة محلية لمكانها الجديد، ومطالبة السكان بنقلها من الجزيرة نهائيا.

يذكر أن السفيرة كينيدي، وهي ابنة الرئيس الأمريكي السابق جون أف كينيدي، قد اصبحت سفيرة لدى اليابان عام 2013.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الرجل ويدعى ميتسويوشي كاميا، قد اتصل بالسفارة من هاتف في الشارع.

وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين بساكي إن اعتقال الرجل خطوة إيجابية، وأضافت أن لا علاقة بين اعتقاله والاعتداء الذي تعرض له السفير الأمريكي مارك ليبرت في كوريا الجنوبية في وقت سابق، لكنها قالت إن الاعتداء على ليبرت هو بمثابة تنبيه للسفارات الأمريكية حول العالم للانتباه إلى ترتيباتها الأمنية.

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