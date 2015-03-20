بالصور.. محافظ المنوفية يتفقد مركز أشمون ويوافق مبدئيًا على تقسيمه

قام الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، صباح اليوم الجمعة، بزيارة تفقدية لمدينة أشمون بدأها بصلاة الجمعة بمسجد الشرطة.

وعقب الصلاة، اجتمع المحافظ مع القيادات الأمنية للاطمئنان علي الوضع الأمنيب، حيث قدم الشكر لهم علي مجهوداتهم، مؤكدا لهم أن الشعب المصري بكامله يدعمهم فهم حراس نهضة هذا الوطن .

عقب ذلك تجول المحافظ بشوارع المدينة، حيث شاهد أهم المقترحات لتطويرالمدينة وأهم المشاكل بها وتوقف مع المارة واستمع لمشاكلهم وقدم حلولا لمعظمها وطلب تحديد لقاءات لحل الباقي.

وخلال الجولة قرر المحافظ تحمل المحافظة لنفقات بناء وحدات إسكان إيواء جديدة يبدأ العمل بها فورا لتوفير حياة كريمة لسكان الإيواء بأشمون نظرا للحالة المتردية لمساكنهم الحالية.

ووافق المحافظ مبدئيا علي مقترح بتقسيم مركز أشمون إلي قسمين شرقي وغربي نظرا لاتساع رقعة المركز وارتفاع عدد السكان به حيث يضم 54 قرية وحوالي 190 عزبة وتجمع سكني، مشيرًا إلي أن جغرافية أشمون ومواردها ومعطياتها تسمح بتقسيمها لتسهيل إدارتها والعمل علي رفع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بها.

وعقد المحافظ لقاء مع الشباب بمقر الوحدة المحلية استمع خلاله لأهم مقترحاتهم ومشاكلهم ووعد بحل عدد منها ودراسة البعض الآخر كما استجاب المحافظ لطلبهم عقد لقاء موسع بالمحافظة.

وكلف المحافظ رئيس المدينة بسرعة إعداد مقترحات بحلول عاجلة لمشكلة مبني الإدارة التعليمية الجديد المتوقف عن العمل منذ 2007 وكذا حل مشكلة مدرسة خالد بن الوليد التي تعمل علي فترتين عن طريق استغلال المساحات الفضاء المجاورة.

وقرر المحافظ البدء في اجراءات فتح مزلقان جديد للربط بين جانبي الطريق الدائري الجديد لتخفيف الكثافة المرورية داخل المدينة والقضاء علي الاختناقات المرورية بها.

وشدد المحافظ علي أن جولاته بمدن وقري المحافظة ستستمر سواء بصورة مفاجئة أو مرتبة للوقوف علي مشاكل المواطن علي الطبيعة ووضع الحلول الملائمة واستباق البعض الأخر قبل وقوعه وبناء منظومة عمل متناغمة تصب في نهايتها فى خدمة الوطن والمواطن.