اليونان توافق على طرح خطة إصلاح جديدة خلال أيام

قال مسؤولون أوروبيون إن اليونان وافقت على طرح خطة إصلاح جديدة في غضون أيام لضمان الحصول على أموال إنقاذ إضافية للحيلولة دون إفلاسها.

وجاء هذا التطور عقب محادثات مطولة أجراها رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس مع المستشارة الألمانية انغيلا ميركل وزعماء أوروبيين آخرين في بروكسل ، حسب ما ذكر موقع “بي بي سي عربي”.

وقال تسيبراس إنه الآن أصبح “أكثر تفاؤلا” بعد هذا الاجتماع.

واستمرت المحادثات التي أجريت في منتصف الليل بين تسيبراس وميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وقادة المؤسسات الأوروبية لأكثر من ثلاث ساعات. وأُجريت هذه المحادثات على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية.

وفي تصريحات عقب المحادثات، قالت ميركل الحكومة اليونانية ستتولى المسؤولية الكاملة عن الإصلاحات وستقدم قائمة بهذه الإصلاحات ، في الأيام المقبلة.

ووصفت ميركل المحادثات بأنها كانت “جيدة وبناءة”، لكنها حذرت من أن كل شيء من المفترض إنجازه سريعا، وكل شخص ينبغي عليه أن يؤدي دوره أو دورها.

من جهته قال “تسيبراس” ، لقد أصبحت أكثر تفاؤلا بعد هذه المناقشات، وأعتقد أن جميع الأطراف أكدت نيتها السعي لبذل قصارى جهدها للتغلب على مصاعب الاقتصاد اليوناني في أسرع وقت ممكن.