محافظ المنوفية يُقيل رئيس «طملاي» ويجازى رؤساء 4 قرى بسبب الإهمال

قرر الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، إقالة رئيس الوحدة المحلية لقرية طملاي لسوء حالة القرية فى مستوى النظافة وحالة أعمدة الإنارة وتهالك الطرق بها رغم سابق مجازاة المحافظ له علي نفس المخالفات .

وقرر المحافظ مجازاة رئيس قرية شبراباص بخصم 3 أيام لسوء حالة أعمدة الإنارة وتشكيلها خطرا علي حياة المواطنين، كما قرر مجازاة رئيس قرية صنصفط بخصم 3 أيام لسوء مستوي النظافة والإنارة بالقرية.

ومن جهة أخرى، قرر المحافظ إحالة رئيس قريتي رملة الأجب وسمادون للتحقيق نظرًا لانتشار القمامة بشوارع القريتين وعدم إزالة مخلفات تطهير المصارف وتجمعات القمامة بمصرف القرية مما يهدد صحة المواطنين .

وشدد المحافظ أن هذا الوقت الذي تمر به مصر لا يحتمل أي تراخي من أي مسئول في عمله، مؤكدًا أن مسئولية العبور من هذه المرحلة الدقيقة تقع علي عاتق كل مواطن فالجميع مسئول في مكانه والنجاح هو نتاج منظومة كاملة متناغمة .