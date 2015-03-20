محافظ أسيوط يفتتح مسجدًا بمدينة أبنوب ويؤدي به صلاة الجمعة

افتتح المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط يرافقه اللواء السيد سعيد سكرتير عام المحافظة المساعد والعديد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة مسجد

> “الحي القيوم” بمدينة أبنوب حيث أدي الجميع صلاة الجمعة في المسجد.

وأوضح الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف أن المسجد تم بناؤه بالجهود الذاتية بتكلفة تصل إلى مليون و200 ألف جنيه وجاري ضمه لوزارة الأوقاف وتبلغ مساحته الكلية 250 متر مربع وملحق به مجمع خدمي ومكاتب تحفيظ قرأن لخدمة أهالي المدينة.

وتحدث الشيخ العجمي خلال الخطبة على دور الأسرة وأثارها في استقرار المجتمع حيث أن الله سبحانه وتعالي خلق الخلق من كل زوجين اثنين وجعل الزواج سنة نبوية وفطرة انسانية وهو أول أركان بناء الأسرة ولذلك دعا الشرع الرجال حسن اختيار الزوجة ووجه أولياء الأمور لحسن اختيار الزوج واستشهد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ” إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير” وبقدر ما تأخذ الأسرة من العناية والرعاية بقدر ما تؤدي دورها في المجتمع ولذلك حينما تنشأ الأبناء في أسرة تعرف حق الله ينعكس ذلك على الأبناء في المجتمع ويصبحون صمام الأمان في الأمة يبنون ولا يهدمون يصلحون ولا يخربون.

ومن جانبه هنأ المحافظ الأهالي– عقب الصلاة – بهذا الصرح الديني، مشيراً إلى أهمية دور العبادة التي تؤدي إلى خلق أجيال تعي معنى التدين الحقيقي والعمل بروح الإسلام والوسطية والبعد عن العنف.