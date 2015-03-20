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جمارك المطار تحبط محاولة تهريب أدوية لعلاج الضعف الجنسى قادمة من باريس

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جمارك المطار تحبط محاولة تهريب أدوية لعلاج الضعف الجنسى قادمة من باريس جمارك المطار تحبط محاولة تهريب أدوية لعلاج الضعف الجنسى قادمة من باريس
أحبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة، محاولة راكب مصرى تهريب كمية كبيرة من الأدوية المستوردة الخاصة بعلاج الضعف الجنسى لدى عودته من فرنسا، بغرض بيعها فى السوق المصرى والاستفادة من فارق السعر بعد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المقررة.

وأفاد مصدر بالمطار، أن مأمورى الجمرك اشتبهوا فى الراكب "حسن م ك" أثناء إنهاء إجراءات وصوله من باريس وبتفتيش حقائبه عثر بحوزته على 30 كيلو جراما من أدوية الضعف الجنسى، والتى قدرت بنحو 150 ألف جنيه.

أمر أحمد حسن عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار بتحرير محضر ضبط جمركى للراكب ومصادرة المضبوطات.

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مصر 365