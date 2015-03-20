أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سقوط ربة منزل أثناء ترويجها "الهيروين" داخل مجمع محاكم طنطا

Google+ Print
سقوط ربة منزل أثناء ترويجها "الهيروين" داخل مجمع محاكم طنطا سقوط ربة منزل أثناء ترويجها "الهيروين" داخل مجمع محاكم طنطا
تمكن حرس مجمع محاكم طنطا، وأمين الشرطة جيهان زغلول، من قوة تأمين المجمع، من ضبط ربة منزل مقيمة دائرة أول طنطا وبحوزتها 14تذكرة هيروين، أثناء قيامها بترويجها داخل مجمع المحاكم.

كان قائد حرس مجمع محاكم طنطا قد اشتبه فى المتهمة، أثناء تواجدها فى مجمع المحاكم أمس الخميس، وباستدعاء أمين الشرطة جيهان زغلول من قوة تأمين المجمع، والتى قامت بتفتيشها، تبين أنها تدعى "مريم.ا.ع" مقيمة أول طنطا وعثر بحوزتها على 14 تذكرة هيروين، واعترفت المتهمة بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365