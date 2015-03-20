سقوط ربة منزل أثناء ترويجها "الهيروين" داخل مجمع محاكم طنطا

تمكن حرس مجمع محاكم طنطا، وأمين الشرطة جيهان زغلول، من قوة تأمين المجمع، من ضبط ربة منزل مقيمة دائرة أول طنطا وبحوزتها 14تذكرة هيروين، أثناء قيامها بترويجها داخل مجمع المحاكم.

كان قائد حرس مجمع محاكم طنطا قد اشتبه فى المتهمة، أثناء تواجدها فى مجمع المحاكم أمس الخميس، وباستدعاء أمين الشرطة جيهان زغلول من قوة تأمين المجمع، والتى قامت بتفتيشها، تبين أنها تدعى "مريم.ا.ع" مقيمة أول طنطا وعثر بحوزتها على 14 تذكرة هيروين، واعترفت المتهمة بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.