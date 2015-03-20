القبض على 24 هاربا من تنفيذ 34 حكما قضائيا بمطار القاهرة

ألقت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة، القبض على 24 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بلغ مجموعها 34 حكما، وذلك أثناء تنفيذ حملة أمنية مكبرة بالمطار لضبط العناصر الخطرة والمطلوبة أمنيًا، والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

وأفاد مصدر أمنى بأنه تم إلقاء القبض على الهاربين بعد الاشتباه بهم ومراجعة بياناتهم جنائيًا، حيث تبين هروبهم من أحكام متنوعة ما بين قضايا تبديد وتزوير وحيازة سلاح أبيض وبناء دون ترخيص، وسرقة تيار كهربائى وخيانة أمانة.

وأمر اللواء علاء الدين على مساعد وزير الداخلية لأمن المطار بترحيلهم إلى قسم شرطة الخليفة، تمهيدًا لترحيلهم إلى الأقسام التابعين لها لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.