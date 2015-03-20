القبض على المتهمين بقتل سائق "توك توك" فى أسيوط

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط، اليوم الجمعة، من كشف غموض مقتل سائق "توك توك" بقرية العتمانية بمركز البدارى، عثر عليه مقتولا ومهشم الرأس بالعتمانية بالبدارى.

ترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء عبد العظيم نصر الدين، مدير أمن أسيوط، إخطارًا بالمحضر رقم 1423 إدارى مركز البدارى 2015، بالعثور على جثة "حازم كحلاوى حامد"، 15 سنة، طالب إعدادى مقيم عزبة المراكبية نجع المعادى، مهشم الرأس بمنطقة السيول القبلية بقرية العتمانية دائرة المركز، وبجواره حجر متوسط الحجم ملطخ بالدماء، يرجح أن يكون الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وذلك عقب خروجه من مسكنه عصر اليوم السابق لعمله على "توك توك" يخصه وعدم اتهام أهله لأحد بارتكاب الواقعة.

تم وضع خطة للبحث والتحرى لفريق بحث ضم ضباط مباحث مركز البدارى، وضباط إدارة البحث الجنائى، تحت إشراف اللواء خالد شلبى، مدير المباحث الجنائية بأسيوط، والعميد أشرف رياض، رئيس فرع الأمن العام بأسيوط، أسفرت عن كشف مرتكبى الواقعة وهم كل من: "محمد.ر.ع"، 22 سنة، عامل مقيم العتمانية دائرة المركز، السابق ضبطه واتهامه فى القضية رقم 5478 إدارى البدارى لسنة 2014 "سرقة"، و"أحمد.أ.ك"، 17 سنة، سائق "توك توك" مقيم جاو النواورة دائرة المركز، بقصد الاستيلاء على "التوك توك" الخاص بالمجنى عليه وسرقته.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة المختصة تمكن ضباط فريق البحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، بالاتفاق على استدراج المجنى عليه للاستيلاء على "التوك توك" الخاص به، حيث ادعى المتهم الثانى تعطل "التوك توك" الخاص به واتصل به تليفونيًا وطلب منه الحضور لاصطحاب الراكب، وعقب حضوره استقل الأول "التوك توك" الخاص بالمجنى عليه، بحجة استكمال توصيله، وتابعهم الثانى عن بعد حتى وصل إلى منطقة غير مأهولة بالسكان محل الواقعة، وقام بإجباره على التوقف والنزول من "التوك توك" للاستيلاء عليه، وحال مقاومتهما قام بضربه بالحجر على رأسه، مما أدى إلى تهشمها، ثم تخلص كلاهما من "التوك توك" وعثر عليه أهل المجنى عليه.

وأرشد المتهمان على الأداة المستخدمة فى الواقعة، وهو حجر متوسط الحجم ملطخ بالدماء، فتم التحفظ عليه، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.