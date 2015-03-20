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ضبط 8 آلاف صاروخ ألعاب نارية فى حملة لمباحث تموين طنطا

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ضبط 8 آلاف صاروخ ألعاب نارية فى حملة لمباحث تموين طنطا ضبط 8 آلاف صاروخ ألعاب نارية فى حملة لمباحث تموين طنطا
تمكن ضباط إدارة مباحث بالغربية من ضبط 8 310 صواريخ وألعاب نارية محدثة للصوت والشرر فى واقعتين مختلفتين، الأولى داخل محل حلويات، لخطورتها على مستخدميها، خاصة الأطفال بعد قيام صاحب المحل بتجميعها لوضعها داخل عبوات الحلوى لجذب الأطفال لشرائها.

ووردت معلومات لضباط إدارة مباحث التموين بقيام "أ.م.أ" 48 سنة صاحب محل حلويات مقيم بشارع صبرى ثان طنطا، بتجميع كميات كبيرة من الألعاب النارية المحظور الاتجار بها لخطورتها على مستخدميها، خاصة الأطفال، ووضعها داخل عبوات الحلوى لجذب الأطفال لشرائها، وقام ضباط الإدارة باستهداف المحل، وتبين عدم تواجد المذكور، وتم التقابل مع "ع.أ.أ38سنة" المدير المسئول مقيم بشارع سعيد بن عمار ثان طنطا، وضبط "5310" صواريخ ألعاب نارية محدثة للصوت والشرر، وبسؤاله اعترف بملكيته للمضبوطات بقصد وضعها داخل عبوات الحلوى لجذب الأطفال لشرائها.

تحرر المحضر 7520 جنح قسم ثان طنطا، وقام العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بإخطار اللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية من ضبط 3000 صاروخ وألعاب نارية أخرى بحوزة بائع متجول، تحرر المحضر رقم 6259 جنح قسم أول طنطا وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

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مصر 365

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