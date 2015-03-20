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مصرع عجوز دهسه قطار أثناء عبوره مزلقان سكة حديد بالأقصر

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مصرع عجوز دهسه قطار أثناء عبوره مزلقان سكة حديد بالأقصر مصرع عجوز دهسه قطار أثناء عبوره مزلقان سكة حديد بالأقصر
لقى رجل مسن مصرعه، مساء اليوم الجمعة، بعدما دهسه قطار، أثناء مروره بمزلقان بمنطقة أبو الجود وسط مدينة الأقصر.

تلقى اللواء حسام المناوى، مدير أمن الأقصر، إخطارا بالواقعة من العميد أحمد شتا، رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، وتبين من تحريات الرائد أحمد خليفة رئيس مباحث بندر الأقصر، أنه اثناء مرور "ياسين أحمد إبراهيم" 73 سنة عامل ومقيم الزينية شمال الأقصر، من أحد المزلقانات بوسط المدينة، دهسه القطار القادم من القاهرة ومتجه نحو محطة السكة الحديد بالأقصر.
>تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الأقصر الدولى، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تتولى التحقيقات باشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات الأقصر.

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مصر 365