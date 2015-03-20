نيابة الإسكندرية تحقق فى ضبط 44 مليون قرص ترامادول مهربة من الصين

تباشر نيابة ميناء الإسكندرية، برئاسة المستشار يحيى خليفة، تحقيقات موسعة، حول ضبط 44 مليون قرص لمخدر الترامادول بميناء الإسكندرية.

وقررت النيابة إرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الكيميائى، والتحفظ على الحاويتين وعمل جرد لهما، وحجز المتهمين المضبوطين، وطلب التحريات النهائية عن صاحب الشحنة.

وكانت تحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، أكدت قيام إحدى شركات تصنيع وتجارة الورق، الكائن مقرها بمحافظة الجيزة، باستيراد حاويتين من الصين مثبت بمستنداتها الملاحية أنها (أفرخ ورق مقوى أبيض)، وأخفت ضمن مشمولها كميات كبيرة من الأقراص المخدرة المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية .

وبتقنين الإجراءات وفور وصول الرسالة تم تشكيل لجنة ضمت إدارة البحث الجنائى والأموال العامة بالميناء، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالميناء، الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى، المجمع الجمركى المختص تحت إشراف مدير نيابة الميناء لجرد مشمول الرسالة، أسفرت عن ضبط (عدد 551 كرتونة تحوى كلٍ منها على 80 ألف قرص مخدر بإجمالى 44 مليونا و80 ألف قرص مخدر).

كما تم ضبط ضبط كلٍ من "خليل . أ . ع" مواليد 1964– ومقيم بمحافظة القليوبية ( قائد سيارة نقل بمقطورة )، و"محمد . ع . إ" – مواليد 1983– ومقيم بمحافظة الغربية ( قائد سيارة نقل بمقطورة ) ،و"مجدى . ح . م" – مواليد 1988 – ومقيم بمحافظة الإسكندرية (مندوب مقاول النقل).

وبمواجهتهم بما أسفر عنه التفتيش والضبط، أنكروا صلتهم وعلمهم بمشمول الرسالة، وأضافوا أن الرسالة خاصة بأحد الأشخاص ( تم تحديده وجارى العمل على ضبطه)، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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