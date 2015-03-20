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"التموين" تضبط 32 ألف لتر وقود و1872 أسطوانة غاز قبل تهريبها خلال 24 ساعة

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"التموين" تضبط 32 ألف لتر وقود و1872 أسطوانة غاز قبل تهريبها خلال 24 ساعة "التموين" تضبط 32 ألف لتر وقود و1872 أسطوانة غاز قبل تهريبها خلال 24 ساعة
شنت الإدارة العامة لشرطة والتجارة الداخلية، حملات أمنية موسعة، بالاشتراك مع إدارات التموين بمديريات الأمن، والتى استهدفت الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الاستراتيجية ومنع تهريبها بالأسواق، ومكافحة الغش التجارى، ومكافحة جرائم أسطوانات البوتاجاز والسلع التموينية والقضاء على ظاهرة تهريبها وبيعها فى السوق السوداء وضبط المتورطين فى ارتكابها، خاصة العناصر التى تتلاعب بالسلع المدعمة.

وأسفرت الحملات التى تمت تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتكثيف الحملات لضبط كافة جرائم ومخالفات المواد التموينية والبترولية خلال 24 ساعة، عن ضبط 435 قضية تموينية متنوعة، حيث شملت ضبط 7 قضايا مواد بترولية ضبط خلالها 32430 لتر بنزين سولار، وضبط 56 قضية أسطوانات بوتاجاز، وتم ضبط خلالها 1872 أسطوانة، وضبط 8 قضايا دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات بلغت 1,600 طن، وضبط 86 قضية مخالفات مخابز، وضبط 2 قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة.

كما تم ضبط 22 قضية غش غذائى بمضبوطات بلغت 53,405 طن سكر، ملح، جبن، مخللات، وضبط 1784 عبوة تونة، وعصائر، وحلوى، وضبط 11 قضية غش غير غذائى بمضبوطات بلغت 1,815 طن منظفات، وبلاستيك، وضبط 7499 عبوة مستحضرات تجميل وأدوية، وضبط 115000 متر أسلاك كهربائية .

ونجحت الحملات فى ضبط 196 قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين)، وضبط 16 قضية فى مجال اللحوم والطيور الفاسدة بمضبوطات بلغت 1,505 أطنان، و25 طائرا، وضبط 6 قضايا فى مجال الأسماك الفاسدة بمضبوطات بلغت 190 كيلو، وضبط 18 قضية فى مجال السجائر المهربة بمضبوطات بلغت 1656 عبوة، وضبط 4 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر ضبط خلالها 160 قطعة ملابس وقطع غيار سيارات، وضبط 3 قضايا فى مجال الإضرار بالثروة الزراعية والحيوانية بمضبوطات بلغت 19,980طن، و666 عبوة مركزات أعلاف، وتنفيذ 32 حكما قضائيا.

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مصر 365

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