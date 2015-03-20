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وزير السياحة يقطع إجازته ويتوجه لمقر الوزارة لمتابعة حادث المعتمرين

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وزير السياحة يقطع إجازته ويتوجه لمقر الوزارة لمتابعة حادث المعتمرين وزير السياحة يقطع إجازته ويتوجه لمقر الوزارة لمتابعة حادث المعتمرين
قطع المهندس خالد رامى وزير السياحة، إجازته الأسبوعية والتوجه لمقر وزارة السياحة الكائن ببرج للسياحة بالعباسية، لمتابعة تطورات الموقف بشأن ضحايا ومصابى حادث أتوبيس المعتمرين بالمدينة المنورة فى المملكة العربية ، والذى راح ضحيته مصرع 3 معتمرين وإصابة 43 آخرين.

وكلف المهندس خالد رامى وزير السياحة، أشرف عمر رئيس قطاع الشركات السياحية بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الحدث عن كثب، والدفع بلجنة من ممثلى وزارة السياحة المتواجدين حاليا بالمملكة العربية السعودية للإشراف على المعتمرين المصريين، وذلك للتعامل مع الحادث والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتقديم كل سبل الرعاية والدعم للمتضررين نتيجة الحادث.

من جانبه قال أشرف عمر وكيل أول وزارة السياحة، إن المعتمرين المصريين المصابين بالحادث يتلقون العلاج حاليا، لافتا إلى أن حالتهم مستقرة، أضاف أن اللجنة المتواجدة حالياً بالمدينة المنورة تنسق لإنهاء إجراءات دفن الجثث بمدافن البقيع بعد موافقة ذويهم.

وأوضح عمر أنه قد تم التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو صرف التعويضات لأسر المتوفين وقدره 20 ألف جنيه للمتوفى والتعويضات المقررة للمصابين وفقاً للتقارير الطبية.

يذكر أن 3 مصريين لقوا مصرعهم وأصيب 43 معتمرا مصريا بحادث انقلاب باص بطريق الهجرة، بالمدينة المنورة.


>- مصرع 3 مصريين بالسعودية فى حادث سير أثناء اتجاههم لأداء مناسك العمرة
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مصر 365

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