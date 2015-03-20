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بالصور.. استقبال حافل لرئيس الوزراء فور وصوله كوت ديفوار

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وصل إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على رأس وفد يضم وزيرى الإسكان والتعاون الدولى، ومساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية وسط استقبال حافل من الجانب الإيفوارى حيث كان فى استقباله بالمطار رئيس الوزراء الايفوارى، دانيال دانكان، ووزراء: العدل، النقل، والبنية التحتية، وعدد من السفراء العرب المعتمدين.

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محلب يصافح مستقبيله بمطار كوت ديفوار

وفى بداية اللقاء أعرب رئيس الوزراء الايفوارى عن ترحيبه بالوفد المصرى، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تعد فرصة كبرى لتوطيد العلاقات بين البلدين.

من جانبه، أكد المهندس إبراهيم محلب على اهتمام بتوطيد العلاقات الثنائية بين مختلف الدول الأفريقية، وتوسيع مجالات التعاون المشترك مع كوت ديفوار.

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إبراهيم محلب يصل مطار كوت ديفوار

تجدر الاشارة إلى أن هذه الزيارة، لرئيس الوزراء المصرى إلى كوت ديفوار، تعد الأولى لرئيس وزراء مصرى، منذ عقود، وتلقى اهتماما بالغا فى كوت ديفوار، ومن المقرر أن يجرى المهندس إبراهيم محلب محادثات مع الرئيس الايفوارى الحسن واتارا، ومع رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء، والمسئولين بالبنك الأفريقى للتنمية، بالإضافة إلى افتتاج كوبرى جاك فيل، الذى نفذته شركة المقاولون العرب. ‏?

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رئيس الوزراء يصافح وزراء كوت ديفوار

رئيس
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رئيس الوزراء يصافح مستقبيله بالمطار

مسئولون
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مسئولون بكوت ديفوار يستقبلون رئيس الوزراء إبراهيم محلب بالمطار

ترحيب
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ترحيب واستقبال حافل لرئيس الوزراء فى مطار كوت ديفوار

رئيس
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رئيس الوزراء وعدد من مسئولى كوت ديفوار

رئيس
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رئيس الوزراء فى مطار كوت ديفوار

جلسة
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جلسة مباحثات ثنائية بين إبراهيم محلب ونظيره الإيفوارى

تسجيل
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تسجيل إعلامى مع رئيس الورزاء إبراهيم محلب بعد وصوله كوت ديفوار
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>إبراهيم
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إبراهيم محلب يصافح نظيره الإيفوارى

مصطفى
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مصطفى مدبولى وزير الإسكان يصافح رئيس الوزراء الإيفوارى
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>رئيس
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رئيس الوزراء ونظيره الإيفوارى يستعدان للمغادرة

وزيرة
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وزيرة التعاون الدولى نجلاء الأهوانى تصافح رئيس وزراء كوت ديفوار
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>جلسة
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جلسة مباحثات ثنائية بين محلب ونظيره الإيفوارى بحضور وزير الإسكان والتعاون الدولى
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>مناقشات
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مناقشات بين محلب ونظيره الإيفوارى

محلب
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محلب ونظيره الإيفوارى يعلنان تفاصيل جلسة المباحثات بمؤتمر صحفى
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>رئيس
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رئيس وزراء كوت ديفوار يعرب عن ترحيبه بمحلب والوفد الوزراء المصرى المرافق لها
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>محلب
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محلب ونظيره رئيس وزراء كوت ديفوار يغادرن المطار عقب المؤتمر الصحفى

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مصر 365

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