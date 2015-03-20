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قنصل مصر بجدة: بعثة خاصة تتولى إجراءات ضحايا حادث انقلاب حافلة المعتمرين

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قنصل مصر بجدة: بعثة خاصة تتولى إجراءات ضحايا حادث انقلاب حافلة المعتمرين قنصل مصر بجدة: بعثة خاصة تتولى إجراءات ضحايا حادث انقلاب حافلة المعتمرين
أكد السفير عادل الألفى القنصل العام بجدة، أن القنصلية تتابع تداعيات حادث انقلاب الحافلة التى كانت تقل معتمرين مصريين الليلة الماضية على طريق الهجرة بين المدينة المنورة ومكة المكرمة والذى لقى فيه ثلاثة مصريين مصرعهم وأصيب آخرون .

وأوضح فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن القنصلية أوفدت على الفور بعثة تتولى الإجراءات المتعلقة بالمتوفين ورعاية ومتابعة المصابين والناجين من الحادث فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الحقوق الخاصة.

وقال إن المتوفين هم الطفل الرضيع بلال فرج وهدى عبد الله 62 عاما وممدوح عبد العزيز محمد 40 عاما إضافة إلى عدد من المصابين.

وأعرب عن تعازيه لأسر المتوفين راجيا من الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وكانت حافلة تقل مصريين قد تعرضت أمس لحادث سير نتج عنه انقلابها ما أسفر عن مصرع ثلاثة مصريين وإصابة آخرين حيث باشرت فرق الهلال الأحمر السعودى الحادث وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفيات فيما باشرت الجهات المعنية التحقيق فى ملابسات الحادث.


>- مصرع 3حجاج مصريين وإصابة 12من دول أخرى فى انقلاب حافلة بالسعودية

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مصر 365

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