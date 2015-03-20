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ضبط 10 آلاف "زريعة سمك" بحوزة شخصين لنقلها لمزرعة بكفر الشيخ

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تمكنت إدارة شرطة البيئة والمسطحات، بإشراف اللواء عبد الرحمن شرف مدير الأمن والعميد أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، من ضبط "محمد. ز" 47 سنة حاصل على دبلوم ثانوى تجارى، و"صبحى.ع.ن" 49 سنة سائق ومقيم قرية دمروا مركز سيدى سالم، حال استقلالهما السيارة رقم 3196 ل ع أ نقل محملة بـ 10 آلاف وحدة زريعة أسماك (بورى داخل أكياس بلاستيك)، لنقلها لإحدى المزارع السمكية بذات الناحية، بالمخالفة لقانون الصيد.

المتهمان- 2015-01 - اليوم السابع
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المتهمان

أخطرت منطقة الثروة السمكية بكفر الشيخ لاتخاذ اللازم نحو كمية الزريعة المضبوطة، حيث تم إعادة الذريعة المضبوطة لبحيرة البرلس.

السيارة المحملة بالزريعة- 2015-01 - اليوم السابع
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السيارة المحملة بالزريعة

قوات الأمن تعيد الزريعة لبحيرة البرلس- 2015-01 - اليوم السابع
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قوات الأمن تعيد الزريعة لبحيرة البرلس

أثناء فك الأكياس البلاستيكية التى بها الزريعة- 2015-01 - اليوم السابع
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أثناء فك الأكياس البلاستيكية التى بها الزريعة

وضع الزريعة فى بحيرة البرلس- 2015-01 - اليوم السابع
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وضع الزريعة فى بحيرة البرلس

إعادة الزريعة لبحيرة البرلس- 2015-01 - اليوم السابع
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إعادة الزريعة لبحيرة البرلس

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