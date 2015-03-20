القبض على 3 أشخاص لإدارة معهد وهمى ومنح الطلاب شهادات غير معتمدة بالمنيا

ألقت مباحث الأموال العامة بالمنيا، القبض على 3 أشخاص، بتهمة النصب على خريجى الدبلومات الفنية، عن طريق قبولهم فى معهد غير مرخص، وإيهامهم بمنح شهادات معتمدة، وهو أمر مجاف للواقع.

وكشف المحضر 846 إدارى قسم المنيا الجديدة لسنة 2015 الذى حررته مباحث الأموال العامة برئاسة العميد ياسر زايد، بيع أحد المعاهد التعليمية بمدينة المنيا الجديدة، الوهم للحاصلين على الدبلومات الفنية، وكشفت التحريات أن معهدا للحاسبات والبترول بمدينة المنيا الجديدة معهد وهمى يبيع الوهم للحاصلين على الدبلومات والحاصلين على الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة، ويزعم أنه يمنحهم شهادات معتمدة من الجامعات المصرية فى مجال البترول مقابل دفع 8 آلاف جنيه رسوم دراسية فى مدة دراسة بالمعهد لعامين.

وقامت مباحث الأموال العامة بمخاطبة وزارة التعليم العالى التى أكدت أنه غير مرخص وغير تابع لها، الأمر الذى أكدته محافظة المنيا أيضا، وتم ضبط 3 من أصحاب المعهد وهم "ا.م.ح" مدير المعهد، و"ع.و.ع"، و"ه.م.ت".