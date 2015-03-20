“أمن أسيوط” يضبط قاتلي سائق “توك توك” بمنطقة البداري

نجح ضباط مباحث مديرية امن اسيوط اليوم من كشف غموض مقتل سائق توك توك بقرية العتمانية بمركز البدارى عثر عليه مقتولا ومهشم الرأس بمنطقة سيول البدارى القبلية .

ترجع احداث الواقعة الى تلقى اللواء عبد العظيم نصر الدين مدير امن اسيوط اخطارا بواقعة المحضر رقم 1423 ادارى مركز البدارى 2015 بشأن العثور على جثة حازم كحلاوى حامد 15 سنة طالب اعدادى مقيم عزبة المراكبية نجوع المعادى مهشم الرأس بمنطقة السيول القبلية بقرية العتمانية دائرة المركز وبجواره حجر متوسط الحجم ملطخ بالدماء يرجح ان يكون الاداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وذلك عقب خروجه من مسكنه عصر اليوم السابق لعمله على توك توك يخصه وعدم اتهام اهليته لاحد بارتكاب الواقعة .

وتم وضع خطة شاملة للبحث والتحرى اوكل تنفيذها لفريق بحث ضم ضباط مباحث مركز البدارى وضباط ادارة البحث الجنائى تحت اشراف اللواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية باسوط والعميد اشرف رياض رئيس فرع الامن العام باسيوط اسفرت عن كشف مرتكب الواقعة كل من محمد ر. ع . 22 سنة عامل مقيم العتمانية دائرة المركز السابق ضبطه واتهامه فى القضية رقم 5478 ادارى البدارى لسنة 2014 ” سرقة “ واحمد أ. ك . 17 سنة سائق توك توك مقيم جاو النواورة دائرة المركز وذلك بقصد الاستيلاء على التوك توك الخاص بالمجنى عليه وسرقته .

وعقب تقنين الاجراءات واستئذان النيابة المختصة تمكن ضباط فريق البحث من ضبطالمتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة حيث قاما بالاتفاق سويا على استدراج المجنى عليه للاستيلاء على التوك توك الخاص به بان ادعى الثانى عطل التوك توك الذى يخصه على اصطحاب أحد الركاب واتصل به تليفونيا وطلب منه الحضور لاصطحاب الراكب وعقب حضوره استقل الاول التوك توك الخاص بالمجنى عليه بحجة استكمال توصيله وتابعهم الثانى عن بعد حتى وصل الى منطقة غير مأهولة بالسكان محل الواقعة وقام باجباره على التوقف والنزول من التوك توك للاستيلاء عليه وحال مقاومتهما قام بضربه بالحجر على راسه مما ادى الى تهشمها ثم قام كلاهما بالتخلص من التوك توك وعثر عليه اهلية المجنى عليه .

وأرشد المتهمون على الأداة المستخدمة فى الواقعة حجر متوسط الحجم ملطخ بالدماء، وتم التحفظ عليه وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة .