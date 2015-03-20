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روسيا : الكلام عن العقوبات مدمر وسنفعل ما في مصلحتنا

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روسيا : الكلام عن العقوبات مدمر وسنفعل ما في مصلحتنا روسيا : الكلام عن العقوبات مدمر وسنفعل ما في مصلحتنا

المتحدث باسم الكرملين

وصفت روسيا الكلام عن العقوبات بأنه مدمر وقالت اليوم ، إنها ستفعل ما يخدم مصالحها الوطنية ، وذلك بعدما قرر زعماء الاتحاد الأوروبي الإبقاء على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بسبب الأزمة الأوكرانية ، حسب ما ذكرت رويترز.

وفي تصريحات للصحافيين اتهم ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين كييف بانتهاك بنود اتفاق السلام في شرق أوكرانيا والذي تم التوصل إليه في مينسك عاصمة روسيا البيضاء.

وأضاف نفضل المشاركة في الأمور الخلاقة وليس الأمور المدمرة مثل الكلام عن العقوبات، لذا لا نناقش العقوبات وسيفعل الاتحاد الروسي ما يخدم مصالحه الوطنية.

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