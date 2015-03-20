موجز الاقتصاد.. رأس مال البورصة السوقى يخسر 2.9 مليار جنيه الأسبوع الماضى

شهد اليوم، الجمعة، عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، وكان على رأسها، إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية، أن القطاع انتهى من تنفيذ مشروعين جديدين، لاستخدام الطاقة الشمسية فى تشغيل محطتين جديدتين لتموين السيارات بالوقود، فى إطار استكمال خطة لتوسع التدريجى فى استخدام الطاقة الشمسية، تفعيلاً لتوجه الحكومة نحو تعميق استخدامات الطاقة المتجددة لتوفير الطاقة والحفاظ على الموارد الطبيعية الناضبة.

وكشفت مصادر بوزارة الاستثمار أن وزير الاستثمار أشرف سالمان، يجهز الآن قائمة كبيرة من كبرى الشركات المصرية بالقطاعين العام والخاص إضافة لعدد من رجال الأعمال للسفر الأيام القادمة فى زيارة لإثيوبيا، وبحسب المصادر فإن الزيارة ستركز على ضخ استثمارات جديدة بإثيوبيا، وبحث سبل الاستفادة من الثروات الإثيوبيه فى اطار العلاقات الجديدة بين البلدين.

وكشف المهندس صبحى نصر، رئيس لجنة الطاقة بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أنه تم التوصل لاتفاق مع مسئولى الجهات الحكومية الدائنة للمصانع المتعثرة فى المنطقة الصناعية والبالغ عددها 150 مصنعا تعمل فى قطاعات صناعية مختلفة.

وفى تصريح لـ"اليوم السابع"، قال نصر إن اللجنة اجتمعت مؤخرا مع ممثلى وزارة البترول لجدولة مديونيات الغاز الطبيعى المستحقة على الشركات، بشكل يساعدها على سداد ما عليها دون التأثير على العملة الانتاجية لها.

كما حذر عمرو الدفراوى عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية رئيس مصنع أدخنة الدفراوى من ارتفاع أسعار السجائر مرة أخرى فى السوق المصرية بسبب نقص الدولار وقلة فتح الاعتمادات المستندية من البنوك، لافتا إلى أن واردات الدخان الخام من "التبغ" متوقفة فى الموانىء منذ 27 يناير الماضى.

وكشف سلطان بن سليم رئيس مجلس ادارة موانئ دبى العالمية، أن الشركة سجلت نمواً فى الأرباح بنسبة 25% فى العام الماضى 2014٬ لتصل أرباحها العائدة لمالكى الشركة إلى 675 مليون دولار (2.5 مليار درهم) فيما بلغت العائدات على السهم الواحد 81.4 سنت أمريكي.

وأعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد حول رفض هيئة قضايا الدولة تعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، حيث تردد فى العديد من المواقع الإلكترونية أنباء عن رفض هيئة قضايا الدولة لتعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقام المركز بالتواصل مع هيئة قضايا الدولة، والتى نفت صحة هذه الأنباء جملة وتفصيلاً.

وأكدت أنها تؤيد تماماً الخطوات التشريعية التى تتخذها الحكومة المصرية من أجل التقدم والتنمية، خاصة المتعلقة بإزالة العقبات والمشكلات التى تواجه الاستثمار فى مصر، لأن هذه التشريعات هى خطوة جيدة من أجل بناء مصر المستقبل، واستنكرت الهيئة أن ينسب أحد المواقع - الذى يدّعى أنه تابع لهيئة قضايا الدولة - ما سمى ببيان صادر عنها يحوى أمورًا لا تُعبر عن موقفها الرسمي، وأكدت الهيئة، باعتبارها النائب القانونى عن الدولة، أنها سعيدة بنجاح المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ لأن هذا المؤتمر قد أعطى انطباعاً إيجابياً عن رغبة الحكومة المصرية فى البناء والتقدم الاقتصادي.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين نسبة 81.98% من إجمالى تعاملات البورصة الأسبوع الماضى، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 14.92% والعرب على 3.10%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب غير العرب صافى بيع بقيمة 96.71 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 5.15 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالبورصة 2.92 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بنسبة تراجع 0.06%، حيث تراجع رأس المال السوقى من مستوى 523.27 مليار جنيه عند بداية الأسبوع، إلى مستوى 520.35 مليار جنيه عند نهاية الأسبوع.

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