قرعة دوري الأبطال - دربي مدريد من جديد.. وبرشلونة يصطدم بباريس سان جيرمان

أسفرت قرعة دور الـ8 من مسابقة دوري الأبطال هذا الموسم عن وقوع ريال مدريد في طريق أتليتكو مدريد، في مباراة تعيد للأذهان نهائي العام الماضي بين الفريقين.

بعدما فاز أتليتكو على منافسه العاصمي ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا وأقصاه من البطولة هذا الموسم، وفاز عليه برباعية في الدوري على ملعب"فيسينتي كالديرون"، وهزمه في مواجهة السوبر الإسبانية مطلع الموسم، سيتواجه الناديان مجددا هذا العام، وهذه المرة في ربع نهائي الأبطال.

وأسفرت القرعة أيضا عن مواجهة ساخنة تجمع ما بين برشلونة وباريس سان جيرمان، في مباراة جديدة بين الفريقين هذا الموسم في البطولة، بعدما فاز كل فريق على أرضه في الدور الأول وتصدر البلوجرانا المجموعة.

وقد تقابل الفريقين في نفس الدور الموسم قبل الماضي، وتأهل برشلونة وقتها قبل أن يقصى في نصف النهائي على يد بايرن ميونيخ.

ووقع بطل ألمانيا بايرن ميونيخ في طريق بورتو البرتغالي، وهي مباراة تميل بشكل كبير للعملاق البافاري.

فيما سيلعب يوفنتوس أمام موناكو في رابع مواجهات هذا الدور.

وستقام مباريات الذهاب يومي 14 و15 إبريل المقبل، وستلعب مباريت الإياب بعدها بأسبوع، يومي 21 و22 من الشهر ذاته.

وفيما يلي قائمة المباريات الأربع لدور الـ8، والفريق المذكور أولا هو من سيلعب مواجهة الذهاب على أرضه..

باريس سان جيرمان وبرشلونة.

أتليتكو مدريد وريال مدريد.

بورتو وبايرن ميونيخ.

يوفنتوس وموناكو.