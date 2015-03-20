أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ستويتشكوف عن ميسي ورونالدو: لا يجوز مقارنة أسطورة بلاعب اقترب من الاعتزال

Google+ Print
ستويتشكوف عن ميسي ورونالدو: لا يجوز مقارنة أسطورة بلاعب اقترب من الاعتزال ستويتشكوف عن ميسي ورونالدو: لا يجوز مقارنة أسطورة بلاعب اقترب من الاعتزال

يرى الأسطورة البلغارية هريستو ستويتشكوف أنه لا تجوز المقارنة بين الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، لأن الأخير يقترب من إنهاء مسيرته بعكس الساحر الأرجنتيني.

ستويتشكوف والذي كان أحد نجوم برشلونة في بداية التسعينيات من القرن الماضي، شدد على أن ميسي أفضل كثيرا من رونالدو وذلك في تصريحاته لقناة (يونيفيسيون) المكسيكية.

قال صاحب الـ49 عاما:"ميسي أفضل من رونالدو بلا أدنى شك.. الفوز بالكرة الذهبية يعني أنك أديت جيدا على مدار موسم واحد فقط".

وأضاف "لا يمكن مقارنة أسطورة بلاعب اقترب كثيرا من إنهاء مسيرته".

وعن توقعاته لمباراة الكلاسيكو والتي ستقام الأحد المقبل على ملعب "كامب نو" قال الدولي البلغاري السابق:"المباراة أكثر من مجرد ثلاث نقاط، لو فاز برشلونة، سيفوز بالدوري حتما.. إذا كرروا الأداء الذي قدموه أمام مانشستر سيتي، فإن ريال مدريد سيواجه صعوبات كبيرة".

ويستضيف برشلونة فريق ريال مدريد مساء الأحد في الجولة 28 من الدوري، والأول يتصدر الترتيب بفارق نقطة عن الفريق الملكي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع