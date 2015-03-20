ستويتشكوف عن ميسي ورونالدو: لا يجوز مقارنة أسطورة بلاعب اقترب من الاعتزال

يرى الأسطورة البلغارية هريستو ستويتشكوف أنه لا تجوز المقارنة بين الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، لأن الأخير يقترب من إنهاء مسيرته بعكس الساحر الأرجنتيني.

ستويتشكوف والذي كان أحد نجوم برشلونة في بداية التسعينيات من القرن الماضي، شدد على أن ميسي أفضل كثيرا من رونالدو وذلك في تصريحاته لقناة (يونيفيسيون) المكسيكية.

قال صاحب الـ49 عاما:"ميسي أفضل من رونالدو بلا أدنى شك.. الفوز بالكرة الذهبية يعني أنك أديت جيدا على مدار موسم واحد فقط".

وأضاف "لا يمكن مقارنة أسطورة بلاعب اقترب كثيرا من إنهاء مسيرته".

وعن توقعاته لمباراة الكلاسيكو والتي ستقام الأحد المقبل على ملعب "كامب نو" قال الدولي البلغاري السابق:"المباراة أكثر من مجرد ثلاث نقاط، لو فاز برشلونة، سيفوز بالدوري حتما.. إذا كرروا الأداء الذي قدموه أمام مانشستر سيتي، فإن ريال مدريد سيواجه صعوبات كبيرة".

ويستضيف برشلونة فريق ريال مدريد مساء الأحد في الجولة 28 من الدوري، والأول يتصدر الترتيب بفارق نقطة عن الفريق الملكي.