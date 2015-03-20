مانويل نوير: مباراة بورتو ستكون صعبة للغاية

يرى مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ أن مواجهة بورتو البرتغالي في ربع النهائي من مسابقة دوري الأبطال ستكون صعبة للغاية.

وأسفرت قرعة دوري الأبطال عن مواجهة بايرن ميونيخ لبورتو في دور الـ8، على أن تقام مباراة الذهاب في ملعب "دراجاو" بالبرتغال، وتقام مباراة الإياب على ملعب "أيانز أرينا" بألمانيا.

وأكد نوير أن الأجواء في بورتو صعبة جدا على أي فريق يذهب لمقابلة النادي البرتغالي على ملعبه، ولكنه يثق في قدرة فريقه على تخطي هذه العقبة الصعبة.

نشر موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تصريحات الحارس الأفضل في العالم والتي قال فيها:"الأجواء في بورتو مشتعلة جدا، لقد تابعت نهائي دوري الأبطال عام 2004 بين بورتو وموناكو، الأجواء كانت مذهلة".

وأضاف"مع هذا الجمهور، لن تكون مباراة سهلة بالمرة..لقد لعبنا في ملاعب كثيرة ذات أجواء مختلفة، ونعلم جيدا ما الذي ينتظرنا هناك".

وكان نهائي 2004 والذي حضره نوير من الملعب قد أقيم في مدينة جيلسينكرشن الألمانية حيث معقل نادي شالكه، والذي لعب له الحارس الدولي قبل انضمامه لبايرن.