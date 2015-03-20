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جوارديولا: بورتو فريق قوي ولا توجد مباراة سهلة في ربع النهائي

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جوارديولا: بورتو فريق قوي ولا توجد مباراة سهلة في ربع النهائي جوارديولا: بورتو فريق قوي ولا توجد مباراة سهلة في ربع النهائي

أشاد بيب جوارديولا مدرب بايرن ميونيخ بفريق بورتو البرتغالي والذي سيواجهه في دور الـ8 لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأسفرت قرعة دوري الأبطال عن مواجهة بايرن ميونيخ لبورتو في دور الـ8، على أن تقام مباراة الذهاب في ملعب "دراجاو" بالبرتغال، وتقام مباراة الإياب على ملعب "أيانز أرينا" بألمانيا.

وعقب القرعة أكد جوارديولا أن كل المباريات صعبة في دور الـ8 وأن بورتو فريق يمتلك لاعبين رائعين.

نشر موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تصريحات المدرب الإسباني والتي قال فيها:"القرعة هي القرعة، كل الفرق لديها قدراتها الخاصة، بورتو وشاختار دونتسك كانا في نفس المجموعة، لقد رأينا بالفعل بعض المباريات لهم".

وأضاف"لديهم فريق رائع وملعب جميل جدا، هم فريق لديه قوة بدنية كبيرة، ويباغتون خصومهم هجوميا مستغلين سرعة لاعبيهم..في دور الـ8 لا يمكنك توقع مباراة سهلة".

وكان جوارديولا قد تخطى مع بايرن فريق شاختار الأوكراني في دوري الـ16 بالفوز عليه 7-0 في ألمانيا بعد التعادل السلبي ذهابا.

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