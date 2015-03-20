' صلاح جزء لا يتجزأ من مشروع فيورنتينا '

أكد أندريا روك ممثل نادي فيورنتينا في قرعة الدوري الأوروبي أن النادي سيسعى لضم محمد صلاح بشكل دائم من تشيلسي مؤكدا أن اللاعب جزء لا يتجزأ من مشروع الفيولا.

وكانت قرعة الدوري الأوروبي قد أوقعت فيورنتينا في مواجهة مع دينامو كييف الأوكراني.

وقال روك لقنوات beIN سبورتس "صلاح لاعب ممتاز تأقلم بشكل جيد لم نكن نتوقعه، جاء إلينا بحالة ذهنية وجسدية ونفسية رائعة من تشيلسي".

وأضاف "الجيد أيضا أنه لاعب متواضع بشكل كبير والجميع سعيد به، وبلا شك سنحاول بكل جهد أن نوقع معه بشكل دائم".

وأردف "بند التعاقد يقول أنه في فيورنتينا للإعارة فقط وسنرى ماذا سيحدث مع تشيلسي لكننا نأمل في التعاقد معه لأنه جزء لا يتجزأ من مشروع فيورنتينا مع مونتيلا".