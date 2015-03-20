بمساهمة صلاح.. فيورنتينا يحقق رقما قياسيا أوروبيا

بعد الفوز على روما 3-0 والتأهل لدور الـ8 من مسابقة الدوري الأوروبي، أصبح فيورنتينا هو الفريق الأفضل في تاريخ البطولة من حيث النتائج المتتالية خارج أرضه بمساهمة كبيرة من محمد صلاح.

بوجود النجم المصري أساسيا مع الفيولا، فاز الفريق على روما بثلاثية نظيفة، ونجح في إنهاء مباراته العاشرة على التوالي في المسابقة خارج الأرض بدون هزيمة (رقم قياسي).

فلم يخسر فيورنتينا في الدوري الأوروبي خارج أرضه منذ لقاء إيفرتون في دور الـ16 موسم 2007-2008، عندما هزم 2-0، وتأهل بعد ذلك بركلات الترجيح بعد فوزه ذهابا بنفس النتيجة.

وقتها، الفيولا ودع من نصف نهائي المسابقة بركلات الترجيح أمام جلاسجو رينجرز الإسكتلاندي بعد التعادل سلبيا في المباراتين.

وأسفرت قرعة دور الـ8 من المسابقة هذا الموسم عن وقوع فيورنتينا في مواجهة دينامو كييف الأوكراني، والذي أطاح بإيفرتون من دور الـ16.

وسيخوض الفيولا مباراة الذهاب في أوكرانيا يوم 16 إبريل المقبل، ويلعب مباراة العودة بعدها بأسبوع في فلورانسا.