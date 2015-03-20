7 حقائق مثيرة بعد مباريات ثمن النهائي في دوري الأبطال

انتهت مباريات دور الـ16 من المسابقة الأوروبية الأقوى، دوري أبطال أوروبا، بتأهل ثمانية فرق سستنافس حتى النهاية من أجل نهائي المسابقة في مدينة برلين مايو المقبل.

وشهد دور الـ16 العديد من المباريات الشيقة والممتعة كما هي عادة البطولة، أبرزها مواجهة تشيلسي وباريس سان جيرمان، والتي ظلت معلقة حتى الدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي على ملعب "ستامفورد بريدج".

ويستعرض FilGoal.com 7 حقائق مثيرة عن مسابقة دوري الأبطال بعد انتهاء دور الـ16 وإقبال ربع نهائي المسابقة والذي سيلعب منتصف الشهر المقبل..

- برشلونة تأهل لدور الـ8 للمرة الثامنة على التوالي، وهو رقم قياسي لم يحققه أي ناد من قبل.

- بايرن ميونيخ تأهل لدور الـ8 للمرة رقم 14 في تاريخه، ليصبح أكثر ناد في التاريخ يبلغ هذه المرحلة.

- خمسة فرق من المتأهلين لدور الـ8، كانوا في نفس المرحلة الموسم الماضي، بايرن، ريال مدريد، برشلونة، باريس سان جيرمان وأتليتكو مدريد.

- للمرة الثالثة فقط في التاريخ، يتواجد ناديان من فرنسا في ربع النهائي، المرتان السابقتان كانتا موسم 2003-2004 وموسم 2009-2010.

- إيكر كاسياس تساوى مع مواطنه شابي هيرنانديز بـ146 مباراة في دوري الأبطال، كأكثر لاعبان خاضا مباريات في تاريخ المسابقة.

- بايرن كرر فوزه بسباعية في دور الـ16 عندما هزم شاختار دونتسك الأوكراني 7-0، بعدما فاز بنفس النتيجة على بازل السويسري موسم 2011-2012، وهو أكبر فوز في تاريخ البطولة بهذا الدور.

- بايرن سجل في تلك المباراة خمسة أهداف في الشوط الثاني، وهو أيضا رقما قياسيا في هذا الدور، حققه من قبل فقط نادي برشلونة عندما فاز على باير ليفركوزن 7-1 موسم 2011-2012.