الوزراء : مشروعات المؤتمر الاقتصادي ترجع عوائدها على الفقراء ومحدودي الدخل

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما تردد في العديد من المواقع من أنباء تفيد بأن فقراء مصر باتوا ضحية لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، بعد ما شهد المؤتمر طرح مشروعات لا تعود عوائدها على هؤلاء الفقراء وإنما على الأثرياء فقط ،مشيرا إلى أن هذه الأخبار عارية تماما من الصحة.

وأوضح المركز – فى تقرير رصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها – أنه تواصل مع رئاسة مجلس الوزراء والتى أوضحت أن الهدف الأساسي من تلك المشروعات هي أن تعود عوائدها على الفقراء ومحدودي الدخل في المقام الأول.

ولفت إلى أن المؤتمر سيخلق العديد من فرص العمل في جميع المجالات الزراعية والصناعية والتجارية وغيرها، وسيحل العديد من المشكلات التي تمس قطاعا عريضا من المواطنين مثل مشكلات الكهرباء والبترول والنقل والإسكان وغيرها.

وأكد مجلس الوزراء أن الدولة والحكومة المصرية حريصة كل الحرص على الانحياز الكامل للطبقات الأكثر احتياجا، وتولي اهتمامًا واضحا بتلبية احتياجات الفقراء.

وحول ما أثير في العديد من الصفحات والمواقع التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية من أنباء تفيد بمقتل ضابطين من قوات التأمين بشرم الشيخ إثر مشاجرة وتبادل إطلاق النار فيما بينهما، أكد المركز عقب التواصل مع وزارة الداخلية أن تلك الشائعة لا أساس لها من الصحة، وأن الهدف من تلك المخططات الإخوانية هو زعزعة أمن واستقرار الدولة المصرية، الأمر الذي لن يتحقق وأن نجاح المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ وراء إطلاق مثل هذه الشائعات من جماعة إرهابية اعتادت على ذلك وخاصة في هذا التوقيت.

كما نفى مركز المعلومات ما أثير من أنباء تفيد بقيام جامعة الأزهر بتجميد الأنشطة الطلابية داخلها خلال فترة انعقاد المؤتمر الاقتصادي وذلك عقب التواصل مع جامعة الأزهر.

وأوضحت الجامعة أنها لم ترسل لأي منشورات تتعلق بذلك لعمداء الكليات، مشيرة إلى أن ماأكدت عليه وتم التصريح به في وسائل الإعلام هو ضرورة أن يكون هناك تنسيق مع إدارة الجامعة لعقد الندوات دون حظرها أو وقفها أو إلغائها، وذلك حتى يتسنى للجامعة اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة.

وعن ما أثير فى العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد قيام وزارة الشباب والرياضة بتعيين أبناء العاملين داخل الوزارة وذلك منذ تعيين المهندس خالد عبد العزيز وزيرًا للشباب والرياضة، أوضح المركز أنه بالتواصل مع وزارة الشباب والرياضة تبين عدم صحة هذه الأنباء جملة وتفصيلا.

وأكدت الوزارة أنها قامت بإبلاغ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعدم حاجتها إلى تعيينات جديدة لعدم وجود أماكن شاغرة بالوزارة.

أ ش أ