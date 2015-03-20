برنامج دبي للأداء الحكومي يستعرض تجربته لطلبة جامعة أميركية

استقبل برنامج دبي للأداء الحكومي وفداً من طلاب جامعة سانت ميري الأميركية، والذي يزور الدولة للاطلاع على أفضل الممارسات الحكومية ومسيرة التميز في حكومة دبي التي دشنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منذ قرابة 18عاماً، عندما أسس برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز ليكون أول برنامج للأداء الحكومي المتميز في العالم معني بتطوير أداء الجهات الحكومية بإمارة دبي ونشر مفاهيم التميز والإبداع والابتكار وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين دبي والعالم.

ورحب الدكتور أحمد النصيرات، المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، بالوفد الطلابي الزائر، واستعرض معهم تجربة تأسيس البرنامج ودوره في تطوير القطاع الحكومي، وتحدث عن التميز الحكومي كفكر إداري متقدم وكأسلوب عمل في الجهات الحكومية بدبي، مؤكداً أن البرنامج حريص على شرح تجربة التميز الغنية لجميع الجهات الحكومية والجامعات المحلية والعالمية الراغبة في التعرف إلى هذه التجربة الرائدة عالمياً.

واستعرضت فاطمة الهاشمي مساعد مدير مشاريع بالبرنامج التجربة الغنية والممتدة للبرنامج، وأطلعت أعضاء الوفد الزائر على آليات ومنهجيات بناء التميز المؤسسي، بما في ذلك كيفية تشكيل فرق العمل وآليات وأساليب نشر وتعميم ثقافة الجودة وإسعاد المتعاملين، إضافة إلى كيفية الاستفادة القصوى من قدرات وإمكانيات الموارد البشرية العاملة في القطاع الحكومي وتشجيعها على العمل والإنتاج وتقديم أفضل ما لديها من مواهب وإبداعات لخدمة الوطن والمواطن.

وشرح فريق البرنامج للوفد الزائر كيفية بناء التميز الحكومي في دبي ودور القيادة المبدعة والملهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في بناء منظومة عمل متكاملة تركز على التفوق في الخدمة وبناء القدرات الإنسانية وثقافة العمل المنتج والمبدع حتى أصبحت جميع مؤسسات ودوائر حكومة دبي بيوتاً للخبرة والخدمة عالمية المستوى.

من جانبهم، أشاد الطلاب الأميركيون بالإنجازات التي حققتها دبي، وعبروا عن مدى إعجابهم وسعادتهم بزيارتهم لدبي وما شاهدوه من إنجازات عظيمة.