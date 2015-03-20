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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا حارا نسبيا إلى حار نهارا ومغبرا وغائما جزئيا على بعض المناطق الشمالية والجزر والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام  خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة.

الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 25 - 40 كم/ساعة بوجه عام تصل 50 كم / ساعة أحيانا فوق البحر والمناطق المكشوفة.

البحر متوسط الى مضطرب .. وارتفاع الموج من قدمين الى ثلاثة واربعة اقدام قرب الساحل ومن اربعة الى ستة وسبعة اقدام بالعمق ويكون اعلى مد عند الساعة الواحدة و 45 دقيقة ظهرا وادنى مستوى للجزر في تمام الساعة الثامنة مساء.

                          درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    36      23               60       20 .
> دبي                        35     24                55       25 .
> الشارقة                   33     24                65       25.
> عجمان                    33    23                70       25.
> أم القيوين                34    24                 75       25 .
> رأس الخيمة              34    25                80       35 .
> الفجيرة                   30     23                80       35.
> العين                     34     23                55        20 .
> ليوا                       36     23               50        20 .
> الرويس                  35     28               70       25 .
> السلع                    34     27                75       25.
> دلما                      29     26                80       35 .
> طنب الصغرى          24      23                80       35 .
> طنب الكبرى            24      23               80       35 .
> أبوموسى               25      22                80       35.

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