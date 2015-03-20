جمعية مستثمرى العاشر: جدولة مديونيات الغاز والكهرباء لـ150 مصنع متعثر

كشف المهندس صبحى نصر، رئيس لجنة الطاقة بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أنه تم التوصل لاتفاق مع مسئولى الجهات الحكومية الدائنة للمصانع المتعثرة فى المنطقة الصناعية والبالغ عددها 150 مصنعا تعمل فى قطاعات صناعية مختلفة.

وقال نصر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة اجتمعت مؤخرا مع ممثلى وزارة البترول لجدولة مديونيات الغاز الطبيعى المستحقة على الشركات، بشكل يساعدها على سداد ما عليها دون التأثير على العملة الانتاجية لها.

وأكد نصر، أن الاجتماعات شملت أيضا ممثلى شركات الكهرباء والمياه لسداد مستحقاتها المتأخرة لدى الشركات المتعثرة، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات اتسمت بالمرونة من جانب المسئولين بالشركات الدائنة للمصانع، بهدف مساعدتها على استئناف نشاطها وإعادى تشغيل خطوط الإنتاج وهو ما يعود بالنفع على الطرفين.

وكانت لجنة الطاقة بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، عقدت اجتماعا مؤخرا مع وزارة البترول تم خلالها عرض كافة المشاكل التى تواجه الشركات العاملة بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، وعلى رأسها مطالب أصحاب المصانع بحصص إضافية من الغاز لتغطية التوسعات الجديدة.