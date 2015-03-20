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مجلس الأعمال الروسى المصرى يناقش إنشاء منطقة للتجارة الحرة

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مجلس الأعمال الروسى المصرى يناقش إنشاء منطقة للتجارة الحرة مجلس الأعمال الروسى المصرى يناقش إنشاء منطقة للتجارة الحرة
تقيم وكالة "روسيا سيفودنيا" الدولية الروسية، مؤتمرا صحفيا حول آفاق التعاون المصرى الروسى، يوم 27 مارس الجارى، لمناقشة إنشاء منطقة للتجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادى الأوراسى وجمهورية العربية.

ويشارك فى المائدة المستديرة التى تعقدها الوكالة الروسية الدولية فى تمام الساعة 11:00 بتوقيت موسكو فى مركز الصحافة الدولى، رئيس مجلس الأعمال الروسى المصرى فى الغرفة التجارية للاتحاد الروسى ميخائيل أورلوف ومديرة مركز التعاون الإنسانى، والمديرة التنفيذية لمجلس الأعمال الروسى المصرى منى خليل، وممثلون عن دائرة الجمارك الاتحادية للاتحاد الروسى واللجنة الاقتصادية الأوراسية، ومدير مركز الاتصالات الأوراسى اليكسى بيلكوف.

وسيناقش المشاركون خلال هذا الحدث، تطوير التعاون بين روسيا ومصر فى مجال السياسات الجمركية، وديناميات تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فضلا عن تسليط الضوء على المتطلبات الأساسية لإنشاء منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الاقتصادى الأوراسى ومصر.

وأوضحت وكالة "نوفستى" الروسية للأنباء أنه سيتم أيضا توقيع مذكرة تعاون بين مجلس الأعمال الروسى المصرى ومركز الاتصالات الأوراسى.


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