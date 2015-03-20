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الدفراوى: نقص الدولار يتسبب فى توقف واردات الدخان الخام بالموانىء منذ يناير

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الدفراوى: نقص الدولار يتسبب فى توقف واردات الدخان الخام بالموانىء منذ يناير الدفراوى: نقص الدولار يتسبب فى توقف واردات الدخان الخام بالموانىء منذ يناير
حذر عمرو الدفراوى عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية رئيس مصنع أدخنة الدفراوى من ارتفاع السجائر مرة أخرى فى السوق المصرية بسبب نقص الدولار وقلة فتح الاعتمادات المستندية من البنوك، لافتا إلى أن واردات الدخان الخام من "التبغ" متوقفة فى الموانىء منذ 27 يناير الماضى.

وأضاف الدفراوى فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع " ، أن هناك عدد يتراوح من 15 الى 20 نوع من السجائر بدأ فى تراجع كمياته فى السوق المحلى ، لافتا الى أنه مع استمرار توقف الحاويات فى الموانىء بسبب نقص الدولار سيؤدى الى أزمات فى منتهى الخطورة ، حيث أوضح أن سعر كيلو الدخان الخام يتراوح من دولار الى 6 دولارا ،وتفرض 6.10 جنيها رسوم على الاستيراد ، اضافة الى ضريبة مبيعات بقيمة 75% على التصنيع .

وأشار الدفرواى الى أن تعد من الدول المحرم فيها زراعة الدخان هى والسعودية وانجلترا ، الا أنه مسموح بزراعته فى باقى دول العالم التى تستورد منها مصر ، لافتا الى أن هناك مرسوم فى مصر منذ عهد محمد على يحرم من زراعة الدخان فى مصر بسبب قلة مساحات الاراضى الزراعية ونقص المياة المستخدمة فى الزراعة أن الدولة تفضل زراعة السلع الزراعية بدلا من الدخان .

وأوضح أن تصنيع الدخان الخام يتم من خلال الشركة الشرقية للدخان فقط ، وليس لها أى تصنيع من شركات أخرى ، كما نفى استيراد أى سجائر تامة الصنع الى مصر ، لانها ستكون أعلى فى التكلفة ، وما يتم هو استيراد الخام فقط ، كما أن عدد أنواع السجائر المستخدمة فى مصر تتراوح من 40 الى 50 صنف دخان فى الاسواق .

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مصر 365

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