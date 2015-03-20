أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

"موانئ دبى العالمية": هناك فرص للاستثمار والتوسع فى مصر قيد الدراسة حالياً

Google+ Print
"موانئ دبى العالمية": هناك فرص للاستثمار والتوسع فى مصر قيد الدراسة حالياً "موانئ دبى العالمية": هناك فرص للاستثمار والتوسع فى مصر قيد الدراسة حالياً
كشف سلطان بن سليم رئيس مجلس ادارة موانئ دبى العالمية، أن الشركة سجلت نمواً فى الأرباح بنسبة 25% فى العام الماضى 2014٬ لتصل أرباحها العائدة لمالكى الشركة إلى 675 مليون دولار (2.5 مليار درهم) فيما بلغت العائدات على السهم الواحد 81.4 سنت أمريكي.

وقال بن سليم خلال مؤتمر صحفى فى دبى للاعلان عن النتائج المالية للشركة فى العام الماضى إن الأرباح على أساس المقارنة المثلى نمت بنحو 11.3% فيما زادت الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة ٬%16 وقامت الشركة بمناولة 28.3مليون حاوية فى 2014 بارتفاع. %8. 7.

وأكد بن سليم، أن الاستراتيجية المتنوعة للشركة اثبتت نجاحها بشكل لافت بالتواجد فى مراكز نمو بهوامش ربحية مرتفعة.

وقال إن الشركة لديها من السيولة ما يكفى لتغطية توسعاتها فى المرحلة المقبلة، وبلغت قيمة السيولة لدى الشركة فى نهاية العام الماضى نحو 3.72 مليون دولار ولكن استخدمت الشركة جزءاً كبيراً منها لتمويل صفقة الاستحواذ على عالم المناطق الاقتصادية.

،وحول استثمارات الشركة فى قال ابن سليم: "نحن دوما ملتزمون تجاه مصر٬ وبالاستثمار فى البنية الأساسية مثل مشروع ميناء السخنة٬ وعندنا خطط للتوسع فى أعمالنا٬ وقد زادت الأعمال هناك بالفعل٬ ولدينا القدرة على التفاعل مع زيادة العمل بسرعة" .

وحول فرص الدخول فى استثمارات جديدة فى مصر قال ان هناك فرصاً قيد الدراسة فى الوقت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب