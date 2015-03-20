"موانئ دبى العالمية": هناك فرص للاستثمار والتوسع فى مصر قيد الدراسة حالياً

كشف سلطان بن سليم رئيس مجلس ادارة موانئ دبى العالمية، أن الشركة سجلت نمواً فى الأرباح بنسبة 25% فى العام الماضى 2014٬ لتصل أرباحها العائدة لمالكى الشركة إلى 675 مليون دولار (2.5 مليار درهم) فيما بلغت العائدات على السهم الواحد 81.4 سنت أمريكي.

وقال بن سليم خلال مؤتمر صحفى فى دبى للاعلان عن النتائج المالية للشركة فى العام الماضى إن الأرباح على أساس المقارنة المثلى نمت بنحو 11.3% فيما زادت الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة ٬%16 وقامت الشركة بمناولة 28.3مليون حاوية فى 2014 بارتفاع. %8. 7.

وأكد بن سليم، أن الاستراتيجية المتنوعة للشركة اثبتت نجاحها بشكل لافت بالتواجد فى مراكز نمو بهوامش ربحية مرتفعة.

وقال إن الشركة لديها من السيولة ما يكفى لتغطية توسعاتها فى المرحلة المقبلة، وبلغت قيمة السيولة لدى الشركة فى نهاية العام الماضى نحو 3.72 مليون دولار ولكن استخدمت الشركة جزءاً كبيراً منها لتمويل صفقة الاستحواذ على عالم المناطق الاقتصادية.

،وحول استثمارات الشركة فى مصر قال ابن سليم: "نحن دوما ملتزمون تجاه مصر٬ وبالاستثمار فى البنية الأساسية مثل مشروع ميناء السخنة٬ وعندنا خطط للتوسع فى أعمالنا٬ وقد زادت الأعمال هناك بالفعل٬ ولدينا القدرة على التفاعل مع زيادة العمل بسرعة" .

وحول فرص الدخول فى استثمارات جديدة فى مصر قال ان هناك فرصاً قيد الدراسة فى الوقت.