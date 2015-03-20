الجيش الليبي يسيطر على العزيزية جنوبي طرابلس

سيطر الجيش الوطني الليبي اليوم على بلدة العزيزية جنوبي العاصمة طرابلس، وذلك في أعقاب تقدم كبير حققه على عدة جبهات في وقت سابق ، حسب ما ذكر موقع سكاي نيوز عربية.

وأضاف الموقع أن الجيش يقترب من السيطرة على المنطقة التي تبعد قرابة 35 كيلومتراً عن طرابلس.

وفي وقت سابق من اليوم، شنت طائرات تابعة لميليشيات “فجر ليبيا” غارة على مطار الزنتان، غربي ليبيا، غير أن المصادر لم تشر إلى سقوط ضحايا أو أضرار في المطار.

وأعلن الجيش الليبي بالأمس إنه حقق تقدماً كبيراً على عدة جبهات غربي ليبيا.

وقال آمر غرفة العمليات في المنطقة الغربية العقيد إدريس مادي إن الجيش كبد ميليشيات فجر ليبيا خسائر فادحة في الأفراد والآليات، مضيفاً أن الجيش يركز الآن على استعادة المناطق المحيطة بطرابلس، استعداداً للهجوم عليها.