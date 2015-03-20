أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الجيش الليبي يسيطر على العزيزية جنوبي طرابلس

Google+ Print
الجيش الليبي يسيطر على العزيزية جنوبي طرابلس الجيش الليبي يسيطر على العزيزية جنوبي طرابلس

الجيش الليبي

سيطر الجيش الوطني الليبي اليوم على بلدة العزيزية جنوبي العاصمة طرابلس، وذلك في أعقاب تقدم كبير حققه على عدة جبهات في وقت سابق ، حسب ما ذكر موقع سكاي نيوز عربية.

وأضاف الموقع أن الجيش يقترب من السيطرة على المنطقة التي تبعد قرابة 35 كيلومتراً عن طرابلس.

وفي وقت سابق من اليوم، شنت طائرات تابعة لميليشيات “فجر ليبيا” غارة على مطار الزنتان، غربي ليبيا، غير أن المصادر لم تشر إلى سقوط ضحايا أو أضرار في المطار.

وأعلن الجيش الليبي بالأمس إنه حقق تقدماً كبيراً على عدة جبهات غربي ليبيا.

وقال آمر غرفة العمليات في المنطقة الغربية العقيد إدريس مادي إن الجيش كبد ميليشيات فجر ليبيا خسائر فادحة في الأفراد والآليات، مضيفاً أن الجيش يركز الآن على استعادة المناطق المحيطة بطرابلس، استعداداً للهجوم عليها.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا