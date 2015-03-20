بالصور .. حزب الانتماء المصري بالمنوفية يكرم 560 سيدة في حفل عيد الأم

نظم حزب الانتماء المصرى بالمنوفية ، ظهر اليوم عقب صلاة الجمعة، حفل عيد الأم بفيلا ابراهيم الغريب رئيس الحزب لتكريم الأمهات المثاليات على مستوى مركز قويسنا وتسليهم هدايا عينية ودخول السحب على 10 رحلات عمرة بمشاركة ليلى قورة رئيس جمعية تنمية المجتمع بقويسنا.

وأكد رجل الأعمال إبراهيم الغريب، رئيس الحزب أنه تم تشكيل لجنة بكل قرية، ترأسها أمين الحزب والعمد والمشايخ لاختيار 10 أمهات من كل قرية البالغ عددهم 50 قرية، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة أن تكون الأم من أصحاب قصص الكفاح فى تربية أولادها بعد وفاة زوجها أو تربية أولادها في مراحل التعليم المختلفة .

وأكد الغريب أن اليوم احتفالية كبرى لمركز قويسنا بأكمله مسقط رأسه لرد جزء من الجميل للأمهات فى عيدها السنوى مشيرا إلى انه الجائزة الكبرى التى تتمنها جميع الامهات رحلات العمرة .