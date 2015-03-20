مصرع إمام مسجد بدر وارتفاع عدد ضحايا تفجيرات مسجدين بصنعاء إلى 55 قتيلا

أعلنت مصادر بجماعة أنصار الله الحوثيين وفاة الدكتور المرتضى بن زيد المحطورى الحسنى القيادى بالجماعة رئيس مركز بدر العلمى التابع لمسجد بدر فى الانفجار الذى وقع أثناء صلاة الجمعة اليوم .

والدكتور المحطورى هو رجل دين زيدى من مواليد عام 1954 وحصل على الدكتوراة من جامعة القاهرة فى أصول الفقه عام 1994 وهو أستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء ، وخطيب وإمام مسجد بدر ورئيس مركز بدر العلمى بالمسجد وله عدة مؤلفات فى الفقه وأوصول الدين والسيرة النبوية والتقريب بين المذاهب.

وارتفعت حصيلة ضحايا التفجيرات التي استهدفت مسجدين في العاصمة اليمنية صنعاء الى 55 قتيلا ، وفق ما نقلت مصادر طبية.