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ضبط 45 قطعة سلاح و6 آلاف مخالفة مرورية في حملة أمنية بقنا

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ضبط 45 قطعة سلاح و6 آلاف مخالفة مرورية في حملة أمنية بقنا ضبط 45 قطعة سلاح و6 آلاف مخالفة مرورية في حملة أمنية بقنا

صورة أرشيفية

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط 45 قطعة سلاح و تحرير 6 آلاف مخالفة مرورية خلال حملة أمنية لمدة أسبوع بدائرة المحافظة.

كانت حملة أمنية مكبرة بإشراف اللواء عادل عبدالعظيم أيوب مدير أمن قنا قد استهدفت الخارجين عن القانون، وأسفرت عن ضبط 45 قطعة سلاح من بينها 27 بندقية آلية و11 بندقية خرطوش و 7 فرد محلى و421 طلقة ذخيرة، بالإضافة إلى تحرير 6 الأف مخالفة مرورية متنوعة منها 516 حالة حجز دراجة بخارية بدون لوحات و1348 سحب تراخيص، و 1313 تصالح فورى و3690 مخالفة مرورية على نموذج 125، وتحررت المحاضر اللازمة لتتولى النيابة التحقيق.

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