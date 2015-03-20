أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ضبط 45 قطعة سلاح و 6 آلاف مخالفة مرورية فى حملة أمنية بقنا

Google+ Print
ضبط 45 قطعة سلاح و 6 آلاف مخالفة مرورية فى حملة أمنية بقنا ضبط 45 قطعة سلاح و 6 آلاف مخالفة مرورية فى حملة أمنية بقنا

أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط 45 قطعة سلاح وتحرير 6 آلأف مخالفة مرورية خلال حملة أمنية لمدة أسبوع بدائرة المحافظة.

كانت حملة أمنية مكبرة بإشراف اللواء عادل عبدالعظيم أيوب، مدير أمن قنا قد استهدفت الخارجين عن القانون وأسفرت عن ضبط 45 قطعة سلاح من بينها 27 بندقية آلية وعدد11 بندقية خرطوش وعدد 7 فرد محلى و عدد 421 طلقة ذخيرة بالإضافة إلى تحرير 6 الأف مخالفة مرورية متنوعة منها عدد 516 حالة حجز دراجة بخارية بدونلوحات وعدد 1348 سحب تراخيص عدد 1313 تصالح فورى 3690 مخالفة مرورية علىنموزج 125.

تحررت المحاضر اللازمة لتتولى النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا