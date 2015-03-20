ضبط 45 قطعة سلاح و 6 آلاف مخالفة مرورية فى حملة أمنية بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط 45 قطعة سلاح وتحرير 6 آلأف مخالفة مرورية خلال حملة أمنية لمدة أسبوع بدائرة المحافظة.

كانت حملة أمنية مكبرة بإشراف اللواء عادل عبدالعظيم أيوب، مدير أمن قنا قد استهدفت الخارجين عن القانون وأسفرت عن ضبط 45 قطعة سلاح من بينها 27 بندقية آلية وعدد11 بندقية خرطوش وعدد 7 فرد محلى و عدد 421 طلقة ذخيرة بالإضافة إلى تحرير 6 الأف مخالفة مرورية متنوعة منها عدد 516 حالة حجز دراجة بخارية بدونلوحات وعدد 1348 سحب تراخيص عدد 1313 تصالح فورى 3690 مخالفة مرورية علىنموزج 125.

تحررت المحاضر اللازمة لتتولى النيابة التحقيق.