من هي نجمة Chanel الأجمل برأيك؟

تتنافس أجمل النجمات على ارتداء تصاميم الدار الفرنسية الأشهر في العالم Chanel، والتي يتكرر اسمها في إطلالتين أو أكثر على نفس السجادة الحمراء.

كيرا نايتلي Keira Knightley هي نجمة Chanel الأولى، حيث تألقت بتصاميم كارل لاغيرفيلد في معظم إطلالاتها للسجادة الحمراء باعتبارها الوجه الإعلاني للدار، ونذكر من إطلالاتها: فستان الفراشات الذي ارتدته في حفل Golden Globes، وفستانها الناعم باللونين الأبيض والأسود في إحدى حفلات الدار مؤخراً، وقد انضمت لها خلال العام الماضي الممثلة الشابة كريستين ستيوارت Kristen Stewart لتكون الوجه الإعلاني للدار كذلك، وتألقت منذ ذلك الحين بإطلالات ناعمة وأنيقة حملت توقيع Chanel، منها: إطلالتها في عرض الدار لأزياء الكوتور في باريس، حيث اختارت فستاناً أبيضاً قصيراً وناعماً، وإطلالتها في حفل César Film Awards، إذ ظهرت بلوك ملكي بفستان أبيض جميل.

كما تعد دايان كروغر Diane Kruger إحدى نجمات Chanel المتألقات، ويمكن أن نقول أنها أجمل من يرتدي تصاميمها من بين النجمات، وقد اخترنا إطلالتها بفستان وردي ناعم وأنيق ظهرت به في حفل Elle Style Awards هذا العام فبدت كأميرة من أميرات القصص الخيالية، ولا يمكن أن ننسى إطلالة الممثلة داكوتا جونسون بفستان Chanel الرائع على السجادة الحمراء التي كانت من أجمل إطلالاتها على الإطلاق، ونجمة الأوسكار جوليان مور Julianne Moore التي بدت متألقة في الحفل بفستان أبيض جميل.

شاهدي معنا أجمل الإطلالات بتوقيع Chanel، وشاركينا برأيك.

سيعجبك أيضاً:

نجوى كرم تتألق في حلقات Arabs Got Talent

هكذا تغيّر ستايل كيم على المود الباريسي

اخترنا لك من الجميلة: