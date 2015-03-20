إغلاق 14 مزلقانا غير قانونى بـ"أشمون" تطبيقا لقرار محافظ المنوفية

قرر اللواء عبد السلام عبد البارى رئيس مجلس مدينة أشمون إغلاق 14 مزلقانا غير قانونى للمشاة على شريط السكة الحديد بداية من قرية دروه مرورا برملة الأنجب على حدود مركز منوف، وذلك بناء على تعليمات من الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية.

وكان المحافظ أكد على ضرورة متابعة حالة المزلقانات بمختلف مراكز المحافظة، حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين، وإيجاد الحلول والبدائل المناسبة لتوسعة بعض المزلقانات وأنه لابد من اتخاذ الإجراءات القانونية للتعامل مع المعابر غير الشرعية.

وأشار رئيس مجلس أشمون إلى أنه جارى حصر باقى المعابر غير القانونية من أجل إغلاقه، وكذلك وضع خطة لتطوير المزلقانات بالتعاون مع الهيئة القومية للسكك الحديدية.