هند صبرى : لن أسمح لأحد بالتشكيك فى وطنيتى .. وتونس خط أحمر

عبرت النجمة التونسية هند صبرى عن غضبها واستيائها من محاولات التشكيك فى وطنيتها وانتمائها لتونس

وكتبت الفنانة التونسية كلمات غاضبة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، حيث قالت: «للنشر على أوسع نطاق … كلمة غاضبة جداً: كي أقطع الطريق على معدومي الضمير و المهنية الذين يحاولون التشكيك في وطنيتي: لن أصمت لكم و لن يصدقكم أحد».

وأضافت صبرى قائلة: «أنا تونسية جداً جداً ، والدي تونسي من الصابرية و والدتي تونسية من الكاف ،و تونس عندي خط أحمر ، و يكفيني شرفا إن إسم وطني يرتبط بأي عمل فني أو جائزة أحصل عليها منذ 1994، و هم كثير و الحمد لله … وأحب مصر جداً وأعتبر نفسي منها وأدين لها و لشعبها بالكثير والكثير. زوجي مصري و بناتي مزدوجتا الجنسية ..و حصلت على الجنسية المصرية بحكم زواجي و هو شيئ عادي لا ينقص من تونسيتي شيئا بل يزيدني فخرا بـ”عروبتي”و مشواري الذي لا يحتاج إلى تذكير. ليس هناك قانون يجرم إزدواج الجنسية للتونسيين على حد علمي.. و الترهات التي تختلقونها عني تعني أنكم تشككون في وطنية ملايين التونسيين المزدوجي الجنسية الذين يمارسون حقوقهم و واجباتهم المدنية بكل وطنية ، و منهم وزراء و نواب الشعب.. كفاكم نفاقا. و لن أكون كبش فداء”لأعداء النجاح و هوايتهم المفضلة :”تكسير ولاد البلاد».

وتابعت قائلة: «كما قلت: تونس خط أحمر ، وطنيتي خط أحمر، و أي “إعلامي ينسب إلي ولو كلمة لم أقلها أو يحرف أقوالي للحصول على “فرقعة” على حسابي سوف أتخذ أنا و فريقي القانوني ضده الإجراءات القانونية اللازمة.

> و شكرًا».