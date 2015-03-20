أيوب إلى المغرب لمتابعة منافس الأهلي المحتمل في دور الـ16

يطير أحمد أيوب المدرب العام للأهلي إلى المغرب لمتابعة مباراة المغرب التطواني وكانو بيلارز النيجيري في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي المتأهل من الفريقين لمواجهة المتأهل من مباراة الأهلي والجيش الرواندي التي اقترب الشياطين الحمر من حسمها بعد فوزهم ذهابا 2-0 في رواندا.

وتقام مباراة الذهاب غدا السبت بين الفريقين بعد أن قرر الاتحاد الإفريقي تأجيل المباراة أسبوعا بعد الهجوم المسلح الذي تعرض له فريق كانو بيلارز النيجيري.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الأهلي والجيش الرواندي ستقام يوم 4 أبريل المقبل وسيتحدد على إثرها المتأهل لدور الـ16.